A CAPELLA

A MANOS LLENAS

Miguel E. González de la Viña

Ahora resulta que los cortes de agua en la ciudad pudieran ser las malas maniobras de los trabajadores de la COMAPA VICTORIA pues el mismo alcalde sustituto y emergente que está fungiendo como presidente municipal; no ha podido hacer las operaciones correctas para que se reconecte y se establezca de manera permanente el flujo de agua que lleve a las casas en algunas zonas de la Ciudad.

Aquí tiene que haber un responsable que salga a dar una explicación porque en muchas de las colonias no han llegado los empleados de la COMAPA y ni siquiera les han dado información de cuál es el daño que trastoco el desabasto de agua de manera concurrente en la capital de Tamaulipas. No queremos culpar a los trabajadores de la COMAPA pues ellos más que nadie, saben a ciencia cierta la situación financiera esta resquebrajada.

Dentro de pocos días sabremos que están hechos los nuevos tiempos en la continuidad política para todos los Victorenses pues los cambios serán necesarios aun y en el mismo Partido Revolucionario Institucional. Vendrán tiempos de cambio al interior de un PRI que seguramente se tendrá que fortalecer con las instituciones establecidas en el marco normativo de la Constitución Política de Tamaulipas.

En otro orden de ideas les quiero comentar que es muy difícil establecer si los funcionarios del sexenio que están por cerrar la puerta y aquí es en donde el pueblo habrá de juzgar lo bueno y lo malo de cada uno de los personajes políticos que se enriquecieron a manos llenas, ya no tendrán las páginas de oropel pagadas por los dineros de aquellos que no supieron que el erario estatal tendrían consecuencias en el futuro de los funcionarios.

Finalmente entre diciembre y marzo podría quedar concluida la obra pública más importante del siglo en Tamaulipas toda vez que la obra del acuaferico quedara concluida para bien de los victorenses y de los municipios aledaños al centro del estado. Quien dijo que no se iba a concretar en este siglo la obra más importante del Tamaulipas moderno pero hoy por hoy tenemos agua para todo lo que se necesite en un estado vibrante como lo es Tamaulipas.

Debemos reconocer el liderazgo de quien sustento por muchos años y lucho con su tenacidad de un terco como JAIME FELIPE CANO PERES, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas que fue el pilote para sostener por años su teoría y que finalmente, se tomo en cuenta la obra hidráulica más importante de nuestro estado en los últimos años. Ahora les toca a los jóvenes impulsar el desarrollo de Tamaulipas.

ENTRETELONES

+++ El Congreso Estatal Magisterial en el cual se habrá de llevar a cabo la renovación del Comité Estatal de la Sección 30 del SNTE, será supervisado por José Angelino Caamal Mena, en representación del dirigente sindical del gremio Juan Díaz.

+++ En Tamaulipas las cifras de personas desaparecidas son incuantificables, sin embargo las autoridades no han dado resultados, aseguro Guillermo Gutiérrez Riestra, integrante de Colectivo de Familiares Desaparecidos.

+++ El presidente Enrique Peña Nieto anunció que su gobierno aplicará una nueva medida para contrarrestar el incremento de homicidios dolosos en los 50 municipios que concentran 42 por ciento de estos ilícitos que se cometen en el país.