A CAPELLA

AMBICION DESMEDIDA

Miguel González de la Viña

La detención del ex Gobernador de Tamaulipas Tomas Yarrintong Rubalcaba, se deriva como consecuencia de las acciones frontales hacia la corrupción y la impunidad que habían emprendido a escasos seis meses de la llegada a la administración de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA que sin duda alguna, tarde que temprano llegaría el día de su aprehensión.

Pues permítame recordarle que el pasado 6 de octubre el Gobierno de Tamaulipas a través del Procurador Irving Barrios Mojica informó a la PGR y también a la embajada americana que un grupo de agentes ministeriales brindaban protección y seguridad a Tomas Yarrington Ruvalcaba y a Eugenio Hernández Flores cuando ambos enfrentaban ordenes de aprehensión en Estados Unidos.

Después de estos hechos denunciados, se logró que las autoridades de la PGR reavivaran el caso y ofrecieran recompensa por la localización y captura del ex Gobernador, quien tenía varios años huyendo de la justicia.

La orden de aprehensión contra Yarrington en México está marcada desde el 2012 cuando Marisela Morales estuvo como Procuradora General de la Nación y también en ese año se giró la orden de aprehensión contra el ex gobernador Matamorense por los delitos de lavado de dinero y otros relacionados con delincuencia organizada.

En pocas palabras el actual Gobierno que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca fue el que reactivó y provocó que no siguiera en el olvido la orden de aprehensión en contra de uno de los tres ex gobernadores perseguidos por Estados Unidos, por su relación y vínculos con la delincuencia organizada, cuando fungieron como mandatarios.

Los tres ex gobernadores que ahora están “en capilla” ante las autoridades ya están vetados en los Estados Unidos y dos de ellos se presentaran con orden de aprehensión esperemos que todo este embrollo no quede en simple drama mediático, de ese que nos tienen acostumbrados los pillos de Los Pinos y que ahora si, se les saquen los trapitos al sol y se haga justicia ante tanta tropelía que cometieron a ojos vistos.

En otro tema, durante su visita a la entidad, el coordinador general de ganadería de la Sagarpa, Francisco Gurría Treviño, llevó a cabo una sesión de trabajo en la facultad de Veterinaria y zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acompañado por el delegado estatal de la Sagarpa, Eduardo Miguel Mansilla Gómez.

Para finalizar les comento que el dia de ayer estuvimos presentes con el Gobernador para dar inicio de las vacaciones seguramente será el descanso de aquellos que laboran durante todo el año, sin tener más que unos pocos días y disfrutar a sus familias en unión fraternal de tal manera que sea el descanso para su familia.

ENTRETELONES

+++ A través de la estrategia viaja acompañado de la Policía Federal es de todos conocidos la importancia que tiene para la movilidad turística mexicana esta temporada.

+++ Alrededor de 150 personas estarán cuidando Ciudad Victoria, si viene gente de los municipios aledaños, lo verán en los troncones y el San Marcazo, donde se espera una gran afluencia de visitantes.