A CAPELLA

ESPADA DE LA JUSTICIA

Miguel González de la Viña

Para tener un sistema anticorrupción es necesario que se gasten millones de pesos en su aplicación, sería mejor que los funcionarios municipales, estatales y de la federación, tuvieran penas carcelarias para acabar con todos los funcionarios que se llenan los bolsillos en competencias para saber quienes han robado más en este día, semana y mes.

De esta manera posiblemente los ciudadanos bajo la espada de la justicia, deberán tener una medición anual de cada uno de los funcionarios en los tres niveles de gobierno para establecer competencias, para ver en que municipio, estado y hasta la misma federación, encontraremos personajes que hacen malabares de circo al minuto.

Queremos que nos digan quienes son los corruptos en cada uno de los sexenios o trienios que se llevaron los dineros del pueblo y ahora con aviones, automóviles, ranchos y casas de miles de dólares, como los hemos visto a través de la televisión y aunque se hacen como que hacen que no se ven más, sin embargo ellos son los sabedores de cómo hacer las trampas.

Desgraciadamente no existe hasta ahora la varita mágica, que pueda registrar en el consenso social, los nombres y apellidos que caminan por las calles de nuestro país tratando de implementar el Sistema Estatal Anticorrupción, de tal manera que no es cuestión de un solo hombre para que esto funcione, sino con hombres y mujeres honorables e incorruptibles.

En una nueva acción del Consejo Directivo de la COPARMEX de nuestra Ciudad Victoria, llegó tarde a la cita pues la corrupción se llenó de más corrupción que ya no se pudo contener en los tres niveles de gobierno. No es fácil para nuestro estado que haya pasado situaciones muy complicadas en los distintos distritos ante esta situación.

La Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas no será un instrumento regresivo y no se utilizará para linchar a ex funcionarios públicos por parte de la Administración Estatal, sostuvo Mario Soria Landero, al destacar que una vez aprobada su creación en la entidad, esta instancia comenzará a operar.

El funcionamiento de esta instancia en el Gobierno no implicará una carga burocrática, ya que para ello se utilizará a personal que ya viene trabajando dentro de diferentes instancias gubernamentales, de quienes se puede aprovechar el talento y el conocimiento en la materia sin embargo será necesario.

A invitación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, presentó ante empresarios tamaulipecos, la exposición “Oportunidades de inversión en el sector energético para el estado de Tamaulipas”, en la que ofreció un panorama de los proyectos en materia de energía.

ENTRETELONES

+++ Lydia Madero García renunció a la Secretaría de Salud en Tamaulipas, a seis meses y seis días de iniciada la administración estatal.

+++ El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, Florentino Sáenz Cobos, dijo que los recursos se empezaron a liberar en días pasados y existe el compromiso de sacar todo lo pendiente en el presente mes de abril en relación a los dineros de Sagarpa.