A CAPELLA

GABINETE DEL CAMBIO

Miguel E. González de la Viña

Seguramente en pocos días el equipo de transición del Gobernador electo FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tendrán que establecer una actitud favorable para todos los tamaulipecos que buscaran estar en el Gobierno del Estado, toda vez que los nuevos funcionarios serán aquellos que durante la campaña electoral, se fajaron en los recorridos a lo largo y ancho el territorio Tamaulipeco.

Si usted piensa que una campaña política es un paseo por la plaza de nuestra capital en Tamaulipas se equivocan pues las campañas políticas estatales tienen sus riegos, desde apostarle a un perdedor o enfrentar a todo un sistema que no le deja ni siquiera un espacio en donde colgar la mantita o el panfleto de su candidato y peor aún, que entorpezca todas las acciones de campaña.

Por otra parte está el equipo humano que trabaja día y noche y no dejan de ensamblar tarimas a la perfección hasta el último minuto, ellos no saben si permanecerán en la nomina o los alcanzarán los “vientos del cambio” pero en fin, así son los tiempos electorales ya sean sexenales o de trienios ponen a temblar a más de uno que no sabe si mantendrá su “chamba” o tendrá que buscar acomodo en otra parte.

Los Croquistas andan molestos porque el sistema político que se maneja en Tamaulipas agravia a las clases trabajadoras pues desde hace mucho tiempo, el estado se ha desobligado de la clase social más baja dejado a la deriva a este sector sin tener el mínimo consuelo para seguir en la lucha por los que menos tienen. Hoy por hoy se abre la posibilidad de que el escenario para este sentido sector de la población cambie.

Esperemos que con el gobierno panista el sistema político restaure la economía del estado pues han pasado algunos ayeres y no han fortalecido a los que menos tienen pero eso sí, para viajar a costa del erario público nunca les faltaron viáticos ni valijas a aquellos que pertenecen al grupo solido del priismo que han hecho de Tamaulipas un desastre que ahora enfrentamos con una deuda que será difícil de pagar.

En materia federal nos llegó la información y el comunicado del ajuste de los precios de las gasolinas y aceites. Con este nuevo modelo de manejar los incrementos para beneficiar a quienes pueden comprar los insumos de las gasolinas este México se está perdiendo por aquellos que no tienen patria y mucho menos el perdón de los mexicanos que con su palabrería discursiva nos han llevado al turbiedad.

ENTRELONES

+++ El precio de la gasolina Magna va a subir dos centavos a partir del 1 de septiembre para ofrecerse al público en 13.98 pesos por litro, anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

+++ Estoy listo para cumplir con mi partido, dijo en entrevista Ismael García Cabeza de Vaca a unas horas de que fuera electo Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional para el periodo 2016-2019.

+++ Tras reconocer no saber si a la actual administración le alcanzara el tiempo para concretar la revisión del convenio colectivo de trabajo, el secretario de ayuntamiento Rafal Rodríguez Salazar.