A CAPELLA

HABITEN EN LA GRACIA

Miguel González de la Viña

La magia que entró a la Capital de Tamaulipas se quedará con el Alcalde de los Victorenses OSCAR ALMARAZ SMER pues ha dejado que los ciudadanos participen en todas las acciones emblemáticas de estos tiempos y que ha vestido a nuestra capital de tal manera que los victorenses, habiten en su gracia, como Tamaulipecos.

Esperemos que los victorenses se luzcan en cada una de las colonias y fraccionamientos a través de los Comités de Participación Ciudadana y de las Contralorías Sociales que son parte importantes del cambio en este gobierno municipal, que inicia con la fortaleza que les dan los ciudadanos frente a cualquier situación.

En medio de la tempestad habremos de levantar las manos para fortalecer el cielo con luces de colores que seguramente, será la invitación para participar en todas y cada una de las familias que rebozando felicidad todas las noches, será de alegría para unificar entre todos, la magia y al cerrar la cuenta inicien un nuevo destino.

Esperemos que terminen de acomodarse los funcionarios de primer nivel del Gobierno Estatal para que pongan a andar la maquinaria pues hasta este minuto, aun hay muchos cabos sueltos y áreas detenidas, a estesto agréguele que nos hemos encontrados a un sinnúmero de funcionarios de primer rango con los que de nada se puede platicar porque todo es confidencial, así como lo comentó GONZALO ALEMAN MIGLIOLO.

Otro que ya no se acuerda que firmó en los hoteles de todo Tamaulipas y resulta que ahora ya no quiere pagar a los propietarios, quedando a deber poco más de 50 millones de pesos es el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, aquel que se jactaba de ser el millonario más honesto de Tamaulipas y a la vuelta de la esquina los dólares volaban.

La Asociación de Hoteles y Moteles de Tamaulipas están preparando una demanda para dejarle la cuenta de los hoteles y moteles pues la firma de EGIDIO TORRE CANTU, ha dejado de valer en los mejores hoteles del sur de Tamaulipas y con todo eso, seguramente presentará una argucia para mudarse a otro hotel.

El análisis de puestos y perfiles que realizan cada una de las Secretarías del Gobierno Estatal dio como resultado preliminar el cese de al menos 400 aviadores de la nómina del Estado, otro “chistesito” más del ex gobernador saliente.

El Contralor Gubernamental, MARIO SOSA LANDERO explicó que las bajas que previamente corresponden al personal que estaba inscrito en nómina y cobraban sin trabajar en la estructura gubernamental de tal manera, que nunca pisaron ni palacio de Gobierno mucho menos para venir por la nómina que es en donde se puede constatar.

ENTRETELONES

+++ Por falta de personal capacitado la Cruz Roja no ha podido abrir delegaciones en varios municipios de la entidad, como son Díaz Ordaz y Valle Hermoso.

+++ En la Capital la fórmula sociedad y el Gobierno de Óscar Almaraz Smer, ha dado grandes frutos, ejemplo de ello se registró con la decoración navideña el pasado diciembre.