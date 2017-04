A CAPELLA

LA MAFIA DEL MERCADO

Miguel González de la Viña

La mafia del Mercado Arguelles de Ciudad Victoria son aquellos que por años se han adueñado de las banquetas y los pasajes interiores que en el reglamento están dedicados a los paseantes y comerciantes en pequeño, que cada mes tienen que pagar en efectivo para que les dejarles comerciar a quienes se soban la espalda durante la semana.

Y aunque parezca una pequeñez, lo grave es que no se han podido despejar las banquetas para poder caminar sin tropezarse con los vendedores ambulantes, que trastocan las banquetas alrededor de todo el mercado arguelles, sin poder recorrer de esquina a esquina y poder caminar al derredor del mercado.

Y es evidente que el comercio informal se está reproduciendo de tal modo que ya llegaron hasta separar los cajones de los parquímetros de aquellos ciudadanos, que necesariamente tienen que llegar ha una hora de su trabajo y surtir el mandado de la señora que está cargando las bolsas de los alimentos que compraran para su consumo.

La capital de Tamaulipas no puede con tanta carga de movimientos y la situación del MERCADO ARGUELLES es que se está cayendo a pedazos por lo que el Estado debería restaurar este símbolo que tiene un significado emblemático para todos los victorenses y desprendernos de los egoísmos partidistas.

La Semana Santa se fue limpia afortunadamente pues no hubo situaciones complicadas en Ciudad Victoria y sus al rededores de nuestro municipio de tal manera, que el saldo fue blanco en todas las actividades que se realizaron con la supervisión del Alcalde OSCAR ALMARAZ SMER quien también participo en actividades con su esposa.

En orden de ideas les comento que el trasporte público tuvo una baja de ingresos para los propietarios y conductores toda vez que los tiempos estudiantiles son los meses de actividades escolares. Esperemos que saliendo de esta situación se nivelen los camiones de rutas que seguramente les llegaran el tiempo escolar.

Esperemos que en este tiempo de recogimiento para aquellos que cayeron en pasos de perdición, elevemos al creador para que la gracia y misericordia de algunos que perdieron el camino o de aquellos que entraron en tribulación y trastocaron sus vidas, cayendo en la deshonra personal y sacudiendo la vida de sus familias.

Elevemos oraciones para nuestros amigos que tropezaron y se perdieron en los caminos de Jesús y con solo una moneda vendieron al Señor Jesucristo, crucificándolo y colgándolo en la Cruz. Esperemos que la gracia y misericordia llegue al corazón de Jesús para salvación de aquellos que se han perdido en el mundo.

ENTRTELONES

+++ Miguel Ángel Yunes, Gobernador de Veracruz, anunció que la fiscalía del estado también pedirá la extradición del ex priista Javier Duarte, quien fue detenido en Guatemala.

+++ El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó que la detención del ex gobernador Javier Duarte es una simulación.