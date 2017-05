A CAPELLA

NECESIDADES PRIMARIAS

Miguel González de la Viña

La inexperiencia del Secretario de Administración JESUS NADER se ha vestido de un sinnúmero de errores que sin duda alguna, tendrá que dejar la silla de sus funciones pues no ha dado el ancho para ser un Secretario de Administración eficiente, ante la burocracia que tiene sus necesidades primarias sin resolver.

Como es posible que los funcionarios y empleados de la Torre Bicentenario, tengan que bajar y subir las escaleras como si fuera tan fácil para algunos trabajadores que bajan con las carpetas para llevarse el trabajo a sus casas pues traen un desorden con los elevadores que parece que al único que esperan es al Secretario más ineficiente.

Y eso es pecata minuta comparado con el viacrucis que vivieron los miles de burócratas por el retraso en la dispersión de sus compensaciones que según dijeron se debió al cambio de autorizaciones en los bancos, para mi que no fue más que un jineteo de recursos de esos que abundan en las nóminas de loa dineros oficiales.

En otro orden de ideas el Presidente Municipal de Ciudad Victoria OSCAR ALMARAZ SMER recorrió algunas colonias y fraccionamientos para supervisar las secciones del alumbrado público y, las acciones de desmonte y bacheo en algunas colonias como las del Mirador, Américo Villarreal, Pedro Sosa y el desmonte de la Bethel.

El Alcalde recorrió algunas calles de los vecinos de la Colonia PEDRO SOSA para disfrutar el sentir de los habitantes de aquella parte que seguramente estarán en los proyectos futuros pues el Alcalde tiene palabra y seguramente dentro un tiempo, se iniciaran las mejoras para esperar los tiempos de la gracia y la misericordia.

Estuvieron también las autoridades municipales en donde se realizó el Programa “Mis Lentes”” que sin duda alguna, muchos ancianitos entraran al programa que ha sustentado el Presidente Municipal de Ciudad Victoria durante algunos meses y seguramente al tiempo regresaran de nueva cuenta para servir a nuestras comunidades.

El rector Enrique Etienne Pérez del Río, en su reciente visita al centro universitario sur, felicitó ampliamente a la destacada joven ESTHER REYNA señalando que este logro es motivo de orgullo para la UAT y para todos los universitarios que han despegado en los espacios donde se han presentados en numerosas acciones que levantan el honor de La UAT.

En las oficinas de la coordinación ejecutiva del CUS, el rector recibió a la estudiante de la facultad de música y artes, quien acudió acompañada de sus maestros asesores y el director del plantel, Mtro. Manuel Benito Barroso Gómez, para compartir sus experiencias en este certamen. Estoy muy feliz y agradecida con los maestros.

ENTRETELONES

+++ El regidor Juan Alberto Rojas Reyna señaló que con la incorporación del proyecto de reciclaje se han recolectado 1.5 toneladas de basura reciclable a la semana en la zona centro.

+++ No solamente nos hace falta un tipo penal en materia de violencia política contra las mujeres, sino la conciencia social y la educación desde el pensamiento, el lenguaje, el sentimiento y la acción para poder empezar a proteger a las mujeres.