A CAPELLA

OTRA DEL TRASPORTE

Miguel E. González de la Viña

Si bien es cierto que las 3 mil unidades del trasporte público en Tamaulipas que no han sido renovadas de inmediato y pudieran quedar sin efecto toda vez que si no los renuevan los propietarios actuales, perderán 18 mil 200 permisos que estarán bailando si no renuevan los titulares del ejercicio fiscal, perderán los beneficios acordados con la autoridad correspondiente para estar fiscalmente dentro del margen que establece el código fiscal federal.

Sin dejar el tema les comento que las tres mil concesiones que están en el proceso de cancelarse bajo un procedimiento objetivo, plural y legal pues la ley misma establece que debe ser aplicado a los concesionarios cada cinco años y precisamente han sido canceladas porque no hicieron la recolección en tiempo y legal forma. Seguramente en este momento 400 concesiones ya han ando canceladas de acuerdo a las normas fiscales.

Por otra parte de esta charla continua nos han abierto los ojos para detectar anomalías que salen desde el ultimo cajón de su ropero pues muchos de los fiscalistas que murmuran en contra de la hacienda estatal en Tamaulipas, muchos de ellos son expertos para desviar los caminos del señor pues hay que recordar que las bendiciones del señor llegaran a todos aquellos que caminen en honestidad y virtudes para la gracia del señor.

En otro orden de ideas les quiero comentar que el Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas acusa a la federación por una deuda de 240 mil millones de pesos a los productores tamaulipecos y así saldar las deudas que tienen con dos mil productores tamaulipecos y que nunca han querido pagar por la falta de dinero de este proceso administrativo para poder comprobar lo que se produjo en toneladas de oleaginosas en la zona sur del estado.

Finalmente el Sub Secretario Gonzalo Treviño Alanís reconoció que un promedio de 3 mil concesiones del Transporte público para el mes de noviembre, estarán canceladas toda vez que no han sido renovadas ante la autoridad competente y seguramente aquellos que no tengan las calcomanías que refrenden las unidades de las rutas establecidas, serán excluidos de aquellos que no preparen sus unidades no saldrán a ruta.

Para no dejar la exclusión del Frente Nacional por las Familias estarán realizando una manifestación exigiendo a las autoridades en las principales de los estados de la república para reconocer el derecho a los padres a educar a sus hijos y la protección de la institución familiar. Miguel Ángel Carreón Paz es el representante del Frente Nacional por la Familia en el Centro de Tamaulipas y en rueda de prensa.

ENTRETELONES

+++ El clima de inseguridad no para en la capital del estado, además de la fuga de negocios, se ve reflejado en el incremento de servicios de seguridad privada e instalación de alarmas y video cámaras de vigilancia.

+++ El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Enrique Etienne Pérez del Río y la Directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María de los Ángeles Luna y firmaron un convenio que permitirá ampliar el apoyo a las agrupaciones de la sociedad civil.

+++ Al cierre del año se habrán invertido 250 millones de pesos en la rehabilitación de los distritos de riego en Tamaulipas, informó el Director de Unidades y Distrito de Riego de la Comisión del Agua en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez.