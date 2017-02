A CAPELLA

S.O.S deportados

Miguel González de la Viña

Un sin número de ciudadanos se han manifestado en los puentes Internacionales de Tamaulipas toda vez que acudieron al llamado para aplicar en el Sub programa de Repatriados Trabajando que desde hace unos días, ha venido han operando las autoridades del Servicio Nacional del Empleo atendiendo a la demanda y de acuerdo a las instancias requeridas y por las diversas entidades de nuestro país sin embargo, todavía algunos connacionales están de pie y esperan tomar la cita en la cual les darán las instrucciones debidas.

Tras las amenazas del Pato Donald de repatriar un sinnúmero de ciudadanos mexicanos que se podrían establecer de manera provisional en las cercanías de los límites entre México y los Estados Unidos, el Estado no se dará abasto para atender las necesidades más apremiantes en el regreso de las familias que no se libraran de las autoridades norteamericanas que desplegaran la patrulla fronteriza por toda la franja fronteriza a la caza de inmigrantes.

Es necesario dar a conocer que no será fácil tratar de nadar el rio bravo pues las lanchas de migración están muy pendientes toda vez que el celo se abruma en los corazones de aquellos que no pueden más que quedarse, en los limites México y los Estados Unidos de Norteamérica con la tentación de nadar en aguas de remolinos que muchos han perdido sus vidas y lo más terrible que familias enteras se enfrenten a los agentes de migración que los mas que pueden hacer es que los aprehendan al salir del agua si no perecen.

El Gobernador FRANCISCO GARCIA DE VACA ha estado llamando a las autoridades federales para que establezcan un programa de atención especial a los repatriados que seguramente, no podrán enfrentar las autoridades del Estado de Texas sin embargo, no será fácil llegar con familias enteras pues las autoridades estarán vigilando por cielo, tierra y mar pues hasta este tiempo que tan solo el año pasado repatriaron mil 095 coterráneos que seguramente en el mañana, ya habrán miles de ellos en las cárceles.

En otro orden de ideas, la confianza de los victorenses en el trabajo que viene realizando OSCAR ALMARAZ SMER, se pone de manifiesto con los pagos del impuesto predial que cada día van a la alza y en este sentido, la primer síndico en el Cabildo local ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, nos platicó que en lo que va del presente año, se logró recaudar 18 millones de pesos por el pago puntual de 40 mil contribuyentes de tal manera que se podrá invertir a nuestra capital una cifra por demás indispensable.

La primer síndico, nos habló de la confianza manifiesta de los victorenses que al ver el buen desempeño y ejercicio de los dineros en las necesidades más apremiantes de la población, se vuelcan a la caja de la Presidencia Municipal a cumplir con sus obligaciones y contribuir así en el desarrollo de la capital de Tamaulipas que se fortalece en la caja de la tesorería municipal para incentivar a los ciudadanos para que acudan a cumplir el impuesto predial, que tarde que temprano se regresara en inversiones necesarias.

ALEJANDRA CARDENAS, nos pidió invitar a los amigos y familiares que aún no realizan este pago a que acuda a la tesorería municipal para que antes de que se les carguen recargos, aprovechen el descuento autorizado del 15 por ciento que estará vigente hasta el último día de este mes de febrero, pues a partir de marzo y hasta abril, el descuento disponible solo será del 8 por ciento. Como ciudadanos estamos obligados a hacer una inversión de todos los victorenses para las necesidades que apremian en nuestra Capital.

ENTRETELONES

+++ La Universidad Autónoma de Tamaulipas estará siempre orgullosa pues en cada uno de sus ex alumnos, han demostrado que en tantos años de servir a la comunidad en diferentes acciones que es notable su presencia en las comunidades.

+++ El Gobierno de Tamaulipas no se queda de brazos cruzados ante las amenazas del Pato Donald y abre sus mercados hacia nuevos horizontes, esta vez tiene en la mira a Corea del Sur y Canadá.