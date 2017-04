A CAPELLA

Y EL PRESIDENTE…..SILENCIO

Miguel González de la Viña

Como si fuera el propietario del hotel en el que se alojaba, JAVIER DUARTE ex Gobernador de Veracruz se le hizo fácil asomarse por la ventana de su habitación y ahí se lo despacharon calientito al darse cuenta las autoridades que ya tenían algunos días esperando para lograr aprehenderlo en el hotel en el cual se hospedaba.

Como siempre las acciones realizadas por el fugitivo en las películas que siempre salen del hotel y seguramente la confianza lo llevo a pedir una noche más, pensando que por la mañana sería un día normal de tal manera, que alcanzó a desayunar con unos amigos del fugitivo y seguramente nadie sabía nada de la estrategia de DUARTE.

Un apacible Duarte, quien tenía orden de captura internacional por cargos de delincuencia organizada, fue detenido en el lujoso hotel Riviera de Atitlán del municipio de Panajachel, departamento de Sololá, a 150 kilómetros al oeste de la capital del país centroamericano que quizás estaba preparándose para la huida aadentrándose más en Centroamérica.

Aun y cuando Duarte se sentía apoyado por algunos amigos que ya sabían que caería tarde o temprano por las graves imputaciones de corrupción, sería un paquete que sin duda alguna no sabría salir de la ratonera y mucho menos porque descansaba en diferentes localidades pensando que si se movía de lugares diferente, estaría a salvo.

Entro orden de ideas les quiero comentar el ambiente familiar en las playas de nuestro Tamaulipas que seguramente habrán de estar muy congestionadas y derramando la música de la fiesta que los bañista se la están pasándola de primera ante los grupos musicales que se aplican en estos tiempo.

En otro orden de ideas el Secretario de Educación en Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar en representación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, presidió el acto en el que Malillany Marín se convirtió en la soberana del mar y quien agradeció la invitación de venir a la Heroica Matamoros para convivir con la gente.

Para finalizar lo más importante es el ambiente familiar y la sana convivencia que se han desarrollado durante este tiempo de gracia y misericordia, llevando en sus palabras los mejor de Tamaulipas y fortaleciendo la insignia TAM que ya recorre por todos los espacios de los murales que han dejado huella, en este año.

ENTRETELONES

+++ Encabezados por el Obispo Enrique Sánchez Martínez, cientos de feligreses católicos participaron en la “Procesión del Silencio” en conmemoración de la crucifixión y muerte de Jesucristo, según el rito de la Iglesia Católica Universal.

+++ A un mes de que se conmemore el Día del Maestro, lo más agradable para cualquiera de ellos en Tamaulipas sería encontrarse con una agradable sorpresa al llegar a su centro de trabajo, que la infraestructura haya mejorado en todos los sentidos.