Acusa maestra retención ilegal de sueldo

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

La maestra Miriam Lorena Trujillo Cervantes, adscrita a la zona escolar 225 en Reynosa, tiene más de seis meses sin recibir sueldo en una acción que considera ilegal por parte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas y para la cual, pidió la intervención del gobernador, Egidio Torre Cantú, la mañana del miércoles con una protesta en la puerta de Palacio de Gobierno.

El argumento de la SET por la retención del sueldo es que la maestra no se presentó a la evaluación que la Reforma Educativa contempla como obligatoria; en su defensa, la docente alega que no fue notificada ni de manera escrita ni verbal de que cuando debía asistir a dicha evaluación.

“Yo manifiesto en el jurídico que no se me notificó de manera escrita y no me enteré de la evaluación, después del 1 de marzo, me llega el descuento en una de mis plazas matutina, y el 15 de abril en la vespertina, ya son seis meses que no recibo sueldo”, explicó ante los representantes de los medios de comunicación.

Trujillo Cervantes asegura que no tienen ningún rechazo a la evaluación, ya que asegura es una docente preparada que le apuesta a mejorar el nivel educativo del país y de la propia preparación de los maestros, pero considera injusto que se le retenga el sueldo por no asistir a una evaluación a la que nadie invitó.

La maestra apeló a la sensibilidad del Gobernador para que intervenga ya que asegura que a través de varios escritos dirigidos a la SET a solicitado que su caso se esclarezca y que en todo caso le apliquen la evaluación o le descongelen el sueldo pero hasta ahora no hay una sola respuesta.