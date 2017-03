AMLO: Por qué no

JAIME SANCHEZ SUSARREY

López Obrador tiene, sin duda, altas probabilidades de ganar la presidencia en 2018. Pero nada está definitivamente escrito. Y precisamente por eso, porque la fatalidad se puede evitar, es indispensable señalar las razones fundamentales por las que la victoria de AMLO sería un desastre para México.

Las enumero.

1. La transición política a la democracia ha corrido paralelamente al debilitamiento del marco legal e institucional o, cuando menos, al no fortalecimiento del mismo. Por eso se puede hablar de un Estado de derecho quebrado. Pero AMLO no tiene siquiera registrada esa problemática. Y no sólo eso. Él mismo, por su temperamento y formación, ha mandado una y otra vez “al diablo las instituciones” y las ha dinamitado por mano propia, como hizo con el IFE después de la elección de 2006.

