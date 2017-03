ApoyarÃ© a Margarita.- Martha SahagÃºn

Margarita sería Buena Candidata del PAN….Apoyarla? ese es Otro Tema”: Sahagún

-Advierte que ser Presidenta de México no es tema de género, sino de actitud y talento.

Francisco Herrera

La ex primera dama de México, Marta Sahagún subrayó que su vida política culminó una vez que Vicente Fox Quesada dejo la Presidencia, por lo que ya no le interesa participar en próximas contiendas electorales y dejo en claro que la otrora ex primera dama Margarita Zavala sería buena candidata en el 2018, pero dejo con la incógnita a reporteros cuando preguntaron si la apoyaría en caso de ser la abanderada del PAN.

“Capacidad la tiene, el ser presidenta no es un tema de género, sino de talento, capacidad, actitud y visión, que bueno que la va a jugar…y apoyarla? Ese es otro tema…”, dijo en entrevista

La esposa de Vicente Fox Quesada evadió hasta donde pudo hablar de política y de los aspirantes del PAN rumbo al 2018, aunque si remarcó que no será más abanderada a un escaño público.

“Yo estoy muy feliz con mi marido, en San Cristóbal, vivo feliz y ya no tengo aspiraciones en política, aunque seguiré al pendiente de lo que pasa en México en la política”, puntualizo

Advirtió que el mal llamado sexo débil, en la antesala del día internacional de la Mujer, debe continuar ocupando espacios en todos los ámbitos con el objetivo de lograr un mejor crecimiento del país.

Sahagún, participó primeramente en la toma de protesta del primer consejo directivo y miembros del Colegio de Abogados Tamaulipecos, llevado a cabo en el salón de eventos de la Facultad de Derecho de la CUTM.

Posteriormente junto a la alcaldesa de Tampico sostuvo un encuentro con mujeres de la Zona Sur denominado “Marta, Mujer de Éxito” donde impartió una plática sobre la labor de la Mujer en todos los campos productivos así como factor primordial en la formación familiar.