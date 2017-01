Boicot economico

MAGISTER DIXIT

Boicot económico

Por: Armando Castillo Gutiérrez

EN ESTOS DÍAS DE MALAS noticias económicas. Inundan las redes sociales una serie de mensajes, todos en el mismo tenor.

Los medios masivos de comunicación, hacen eco y dan reseña a infinidad de manifestaciones y expresiones de molestia a causa, principalmente del ajuste en el costo de los energéticos.

Para muestra, uno de ellos…

Ninguna protesta.

Ningún meme viral.

Ningún movimiento.

Ninguna carta con firmas.

Ningún video quejándose.

Nada de eso va a detener al gobierno.

Lo único que puede detener los gasolinazos, los incrementos de sueldo, los despilfarros y la corrupción es un solo acto organizado: El Boicot.

El boicot económico es el único recurso real, comprobado, fidedigno, y con resultados, que se usa para iniciar una revolución económica –que es lo que necesita México. Busca “boicot económico” en google para que entiendas la magnitud.

El boicot más poderoso contra un gobierno es no pagar impuestos. No pagar el predial, la tenencia, las multas, los permisos, nada. No pagar nada al gobierno.

En una ciudad de 22 millones de habitantes como es la CdMx, y una ciudad de unos 4 a 5 millones como es Guadalajara y Monterrey, sumando ciudades como Querétaro, León, Chihuahua, Veracruz, todas las de la frontera, con esas ciudades que no paguen ninguno de los impuestos anteriores, tenemos para paralizar a México.

No necesitamos salir a las calles. No necesitamos invadir y pisar los derechos de los demás. No necesitamos hacer ruido con palos, piedras y gritos. No necesitamos amontonarnos.

Necesitamos ORGANIZARNOS. Así como nos organizamos para los XV de Rubí, o los angelazos para celebrar a los equipos, o los funerales de Juanga, Pedro Infante, y demás, por ejemplo.

El boicot económico 2017 está en nuestras manos. En menos de 5 días podemos paralizar al gobierno. Sin hacer nada. Literalmente. Sin pagar nada. Sin salir de casa. Sin molestar a nadie. Sin arriesgarnos.

Un boicot así es la solución. Garantizado.

La estrategia ya está…

VAMOS MEXICO, SI SE PUEDE, AHORA ES CUANDO. QUE SUENE LA VOZ DE MÉXICO EN LO QUE LES DUELE A ESTOS RATAS A VER QUIEN PAGA SI SUELDO

Hasta ahí el mensaje, la mayoría de ellos en el mismo tono.

Casi todos en contra del gobierno federal y de quién lo encabeza en el país.

Ninguno de ellos esconde la preocupación de la totalidad de los mexicanos, que hemos iniciado el 2017 con el pie izquierdo.

Y aún nos falta la embestida oficial del gobierno electo de Estados Unidos y de Donald Trump.

De hecho, la cancelación de inversiones como Carrier y ahora FORD, son medidas que de manera anticipada, ha instrumentado en contra de México. Le seguirá la cancelación del Tratado se Libre Comercio y la tan preocupante deportación de miles de mexicanos.

El Boicot Económico debería de aprovecharse.

Y ponerse en práctica, en contra de todas las empresas americanas que operan en nuestro país.

Incluidas aquí Walt Mart, SAMs Club, Ford, Citibank, Apple, General Electric o la JP Morgan Chase, que representan las más grandes franquicias estadounidenses en nuestro país.

Estamos de acuerdo en que esta sería una medida que representaría un fuerte golpe al egoísmo económico yanqui.

Y los mismos empresarios de estas franquicias serían nuestra mejor voz ante el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Lo mismo sería para el gobierno federal de nuestro país.

Que solo con discursos y reuniones como la va a sostener JOSÉ ANTONIO MEADE con los gobernadores esta misma semana, busca una salida al problemón que han desatado los referidos ajustes a los energéticos.

Explicación que ya no necesita el lastimado y ofendido ciudadano.

Que sigue reclamando, marcha atrás al gasolinazo.

Lejos de amainar las protestas, están siguen creciendo. La intranquilidad reina en diferentes zonas del país.

Parece ser que, está más lejos una medida que nos lleve a ver la reducción de costos, al menos para situarlos en donde estaban, que la revuelta se tiene violenta, por esta razón, él diferentes zonas del país.

Iríamos por la misma ruta que hoy tiene a Venezuela destruida económica y socialmente hablando.

…Permiso.

