Captura Procuraduría a dos notarios

Captura Procuraduría de Tamaulipas a dos notarios del estado.

• Ambos notarios están acusados de fraude en la compraventa de inmuebles en el Fraccionamiento Campestre de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria Tamaulipas, 28 de febrero de 2017.-Por falsificación de documentos privados y uso de los mismos para cometer fraude en una supuesta operación de compra venta de dos bienes inmuebles ubicados en el exclusivo fraccionamiento Campestre de Ciudad Victoria, hoy fueron detenidos por agentes de la policía ministerial los Notarios Públicos de Victoria y Tampico, Joaquín Arnulfo Roche Cisneros y Héctor Álvaro Domínguez.

En un hecho sin precedentes o al menos inusual y que demuestra el combate a la impunidad, pronunciado por el gobernador del estado al asumir el cargo, Francisco García Cabeza de Vaca, los conocidos notarios en la capital del estado fueron capturados este martes con base en la averiguación previa 107/2016, promovida por un particular de la misma capital victorense.

El Juzgado Primero de Primera Instancia en materia penal fue quien libró la orden de aprehensión contra los dos notarios y se dejó causa abierta contra otros posibles imputados en el caso por haber falseado testimonio.

De igual manera queda por cumplimentar la aprehensión contra un tercero implicado en los mismos hechos de fraude.

El delito de fraude que se persigue es porque un particular contra quien también hay orden de aprehensión, realizó en la notaria 156 de Ciudad Victoria -cuyo titular es Joaquín Arnulfo Roche Cisneros- la supuesta venta de dos inmuebles a otro particular de ciudad Victoria, ubicados en el Fraccionamiento Campestre por un valor de un millón 200 mil pesos, haciendo uso de un poder apócrifo expedido por el notario 193 de Tampico, Héctor Álvaro Domínguez, uno de los dos detenidos.

En los documentos notariados para compraventa los inmuebles en el fraccionamiento Campestre de la capital del estado se falsificaron firmas y documentos privados.

Los Notarios Públicos 156 de Ciudad Victoria, Joaquín Arnulfo Roche Cisneros y 193 de Tampico, Héctor Álvaro Domínguez fueron ingresados esta mañana al Penal de Ciudad Victoria. El delito imputado alcanza fianza.

El gobernador al asumir su cargo el pasado mes de octubre que se procedería contra aquellos Notarios públicos que se han prestado a despojar de sus bienes o propiedades a particulares a través del fraude o el despojo arbitrario.