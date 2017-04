Cartón Político/ Jaime Luis Soto

El Cartón.

EL EFECTO DUARTE.

Por Jaime Luis Soto.

Ante los ojos del ciudadano común, la reciente captura de JAVIER DUARTE DE OCHOA no parece ser un triunfo del Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO y es que fue la policía guatemalteca la que finalmente le echó el guante al exgobernador de Veracruz.

El mismo caso que en la captura de TOMAS YARRINGTON donde los policías italianos se vistieron como héroes a través de un video que se viralizó mundialmente.

¿No hubiera sido mucho mejor que ambas capturas hubieran ocurrido en territorio mexicano y hechas por policías mexicanos…?

Pudiera alguien pensar que tanto YARRINGTON como DUARTE tuvieron todas las facilidades del mundo para huir de nuestro país y estacionarse donde se les pegó la gana.

El primero viviendo como jubilado en un pueblito italiano y el segundo en un paradisiaco lugar guatemalteco.

Hay quienes aseguran que en la detención de esos dos exgobernadores hay jugada con chanfle con miras a que el PRI recupere popularidad para, primero, ganar en el Estado de México y segundo, sobrevivir en el 2018.

Pero a varios días de la detención de YARRINGTON, las encuestas no demuestran que el PRI se haya recuperado en cuestión de popularidad y MORENA sigue avanzando.

Y es que el pueblo mexicano se plantea que está bien la detención de esos dos exgobernadores pero inevitablemente surge la pregunta: ¿Cómo demonios pudieron evadir la justicia mexicana bastante tiempo y tuvo que ser la Interpol y las policías italiana y guatemalteca las que se llevaran las palmas…?

Veamos ahora que cambio muestran las encuestas que se lleguen a hacer después de la detención de DUARTE.

Porque tal parece que la estrategia de buscar popularidad no funcionó con el arresto de YARRINGTON.

Cambiándole de canal, se fueron los Días Santos y este lunes miles de burócratas regresan a laborar al Gobierno del Estado y a los 43 ayuntamientos.

Hay que decirlo: Como nunca antes, en Tamaulipas se percibió una impresionante e histórica afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros.

Eso seguramente tiene muy contento al Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA quien desde que asumió el poder se ha encargado de promover los hermosos puntos turísticos con que cuenta nuestro Estado.

(Por cierto, CABEZA DE VACA cumplió lo prometido y se fue con su familia el fin de semana a disfrutar de las maravillas naturales que ofrece la reserva ecológica de El Cielo).

Se calculaba que aproximadamente llegarían un millón de visitantes a Tamaulipas durante los Días Santos, pero esa cifra fue fácilmente superada pues playas, ríos, áreas ecológicas o históricas lucieron abarrotadas de paseantes.

Queda claro una vez más que en Tamaulipas sigue siendo todo un éxito la llamada Industria Sin Chimenea, como así se le conoce al turismo.

En Tampico, tal parece que el chaparrito exalcalde GUSTAVO TORRES SALINAS no saldrá bien librado pues cada vez son más las denuncias que se están interponiendo por travesuras que presuntamente se hicieron durante su administración.

Incluso, los regidores pusieron el grito en el cielo pues se detectó el uso de una tarjeta bancaria en compras que, según ellos, nada tenían que ver con cuestiones oficiales.

¿Será acaso GUSTAVITO el primer exalcalde en pisar la cárcel…?

Por lo pronto, la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA no tiene la más mínima intención de defender a su antecesor ni mucho menos esconder las presuntas irregularidades.

La maestra es astuta. Sabe cuándo sacar las uñas y cuando dejar que el agua siga su curso.

