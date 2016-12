Confirma SET hay irregularidades en 8 mil becas

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

La Secretaría de Educación en Tamaulipas encontró irregularidades en los expedientes de unas ocho mil becas educativas que se pagaron durante la administración Estatal pasada por una cantidad que oscila entre los 115 mil y 117 mil pesos.

El Titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Mario Leal Rodríguez, dijo en entrevista que todos estos expedientes se están analizando para verificar a detalle cuáles son las inconsistencias a fin de que sean solventadas por los ex funcionarios.

“Tenemos que analizar, tenemos una clave en cada beca esa clave va con un numeral qué es el que indica el número de la escuela para la secretaría de educación, tenemos un número de escuela, un concepto de la beca y este número de la escuela y el concepto de la beca tiene que coincidir aparte con el nombre del alumno”, explicó.

Reconoció que muchas veces posiblemente la comprobación esté correcta pero no les ha llegado la información a la unidad ejecutiva y mientras no les llegue no pueden decidir si está correcto o no.

“Encontremos inconsistencias que las presentamos y bueno se han ido solventando algunas otras todavía no”, dijo tras detallar que son unos 8 mil expedientes los que están en análisis.

BECAS DE EXCELENCIA SE REACTIVARÁN

Por lo que corresponde a las becas de excelencia el funcionario de la Secretaría de Educación, explicó que se suspendieron el semestre pasado por decisión de la pasada administración, sin embargo la instrucción del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es que se reactiven tan pronto inicie el próximo semestre.

Detalló que de acuerdo a lo que se informó en la mesa de transición fue que por instrucción del ex gobernador se suspendió el concurso para participar en estas becas de excelencia sin embargo no se precisó el motivo.

Nosotros, dijo Mario Leal, creemos que el dinero se aplicó en otro rubro, aunque en realidad es un dato que aún no conocen a ciencia cierta por lo que sería factible indagar sí el dinero se agotó y por ello se suspendieron las becas o se ejecutó el recurso en otras acciones.