DIALOGANDO

Arreola relevo de generaciones.

Por Roberto Olvera Pérez

​Luis Enrique Arreola Vidal, es orgullosamente victorense y tamaulipeco, es miembro de la tercera generación de la familia creada por el maestro Francisco de P. Arreola del Toro, reconocido como un servidor público de carrera que supo infundir en sus hijos el amor a Tamaulipas y la práctica de las cosas bien hechas para servir a los demás.

​Una legendaria casa blanca de material y de teja color café ladrillo es el techo y en la barda ubicada al extremo poniente de Palacio de gobierno, ratifica la huella más tangible de la tradición victorense de esta familia que ahora vuelve hacerse presente en la historia política del Estado.

​Una de sus hijas es maestra María Isabel Arreola Loperena, con obra escrita publicada; uno es Abogado y Notario Público, Roberto Jaime y un arquitecto Oscar Eduardo que aun viven, entre otros que ya no están pero que se les recuerda con cariño y transparencia, como Francisco Cesar que estudio periodismo, Jorge que estudio Licenciatura en Administración de Negocios con maestría en Harvard to Boston, Carlos Javier que fue Agrónomo, Luis Enrique que estudio derecho y Bernardo que fue Odontólogo, todos han sido testigos del devenir del Estado desde los años cincuenta.

​Luis Enrique Arreola Vidal fue un niño formado en las escuelas de Ciudad Victoria, el que creció con el compromiso y la responsabilidad de hacer algo bueno por Tamaulipas. Se sentía parte de la capital del Estado desde muy joven y conoció la entidad en las filas del PRI y en los años que gobernaron Tamaulipas Emilio Martínez Manautou, Américo Villarreal Guerra, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú.

​La familia Arreola es reconocida por los tamaulipecos de varias generaciones como todas las familias victorenses, ha participado con diferentes gobiernos los que de alguna manera aportaron en diferentes materias, un sinnúmero de actividades y logros que en mayor o menor medida han servido para construir el Tamaulipas actual. Luis Enrique ha recibido de ellos: ejemplos, ideas, experiencias sobre todo la voluntad de hacer algo bueno por su Estado.

​Los que creemos en Tamaulipas durante ese tiempo, estamos agradecidos con la maestra Arreola y con esas dos generaciones que nos anteceden y que nos enseñaron también a amar a Tamaulipas y hacer algo bueno por esta parte de México en nuestras profesiones y oficios.

​Estoy seguro que Luis Enrique Arreola Vidal, tiene muy claro quién le ha quedado mal a Tamaulipas y también quién le ha quedado bien; ahora lo importante es que el proceso que empieza no se vicie con gente que sólo se sume pero que no actué en consecuencia.

​Lo importante ahora es iniciar un movimiento de información muy profesional y consciente para que el PRI sea una buena oposición y los primeros tamaulipecos que sean reelectos en sus puestos públicos hagan bien las cosas y le sirvan bien a Tamaulipas.

​Como usted puede ver Luis Enrique Arreola Vidal trae historia, trae raíces y trae vocación de servir y servir bien a los tamaulipecos desde su aspiración de dirigir al PRI estatal y por ello no cesa de buscar el apoyo incondicional de todos los miembros del Consejo Político Estatal del Tricolor, que con el 50 por ciento más uno de un total de 618 consejeros estatales ya está del otro lado para convertirse en tiempo y forma en el nuevo dirigente de este instituto político en Tamaulipas.

​Por ello, ya se escucha fuerte por todos los rincones de Tamaulipas, Arreola para Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

NOTAS CORTAS

​1.- Siguen los buenos comentarios hacia el Secretario de Educación en Tamaulipas, Dr. Héctor Escobar Salazar, de ser el “bueno” para la alcaldía de su natal Matamoros por el Partido Acción Nacional, donde él mismo ha dicho que no es el momento respecto a sus aspiraciones políticas de buscar ese proyecto.

​Dice: “ahorita es el tiempo de trabajar y de ofrecer resultados, de cumplirle a nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a los tamaulipecos”. Son tiempos de dar más por Tamaulipas y esa es la encomienda que nos dio el mandatario estatal.

​2.- Las detenciones en el vecino Estado de Veracruz están en su apogeo sobre el caso de Javier Duarte. Ahora fue detenida Gina Domínguez Colio, ex Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas del ex gobernador veracruzano, hoy privado de su libertad. Ya fue trasladada al penal de Pancho Viejo, donde la juez de proceso le dará a conocer su situación jurídica y las medidas cautelares a que se hará acreedora; con ella se suman también ya encarcelados el ex Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita; el ex titular de la Comisión de Agua, Francisco Valencia y el ex Secretario de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo.

​La detención de la ex vocera del ex gobernador Duarte según se debe por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, entre otros delitos más.

​La pregunta obligada es: ¿Y los de Tamaulipas cuando?

​ Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com