DIALOGANDO

El Informe de la simulación.

Por Roberto Olvera Pérez.

​ Lo prometido es deuda y nos comprometimos a ahondar más del desinforme del actual alcalde de Miquihuana, Baltasar Vargas Rangel, del que todavía aun no tiene fecha exacta de rendir cuentas ante sus representados, que porque no haya que informar y porqué el informe que iba a dar se decía era que su hermanita del alma Gladys iba a ser la nueva Presidenta Municipal, cosa que no se dio y mejor lo único que se le oyó decir fue: “lo que entró salió, pero salió para mi bolsa”.

​Por eso los miquihuanenses aun se preguntan ¿Y dónde quedó ese dinero del erario público?​¿Acaso se fue con Papi o Mami para que se lo administren por toda la vida y así vivir a cuerpo de rey de hoy en adelante y a costillas del pueblo?

​Así mismo, vecinos de la Colonia Agrícola La Peña, de diferentes comunidades rurales y de la cabecera municipal se encuentran decepcionados e inconformes de este mal gobierno, ya que dijeron que este solo buscó la Presidencia Municipal para enriquecerse, pues conocieron anónimamente a este columnista, que el edil se le ve ahora construyendo casas-habitación para él y toda su familia, así como compras de terrenos en diferentes partes de la región y del Estado, a la vez a adquirido camionetas de lujo él, su esposa, su cuñado consentido y en sí toda su familia que equivalen arriba de cientos de miles de pesos.

​Así terminan tres años de simulación, de justificaciones para quienes aún encabezan la administración municipal. Por ello aún nos preguntamos: ¿Qué puede informar el Presidente Municipal? ¿Acaso habrá algo para sentir orgullo? Yo creo que no y por más que buscó rescatar la credibilidad y la confianza de los miquihuanenses, más se hundió en el fango de la soberbia, de la prepotencia y falta de madurez política.

Así cierra su tercer año de desgobierno con una comunidad vapuleada en los diferentes rubros, deficiencias que opacan lo poquito si es que hizo algo durante el último año.

​Ahora para el nefasto y gris alcalde viene una tormenta que se empieza a formar en el pueblo, pues no hay nada que defender que sí hizo o no algo por los miquihuanenses. Bueno, si acaso se le ve es la obra cumbre de su administración, y sí se podrá ver con todo el resplandor: “los dos famosos topes”, que los facturó por casi todo el recurso que le llegó durante los tres años que fueron más de cien millones de pesos y esta obra cumbre si es que le podemos llamar así, sí se puede comprobar de día, porque de noche el alumbrado público es un desastre y no se ve nada.

​Este gobierno que ya se va fue decepcionante, arrogante y humillante para los miquihuanenses de personajes que se rodeo el aún alcalde y compañía (familiarmente hablando), y donde se maneja que el munícipe que ya se va es en realidad un priista disfrazado y desgastado que llegó a destruir al PAN en Miquihuana.

NOTAS CORTAS

​1.- Antes de que tome protesta el nuevo gobernador electo de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se prevé la visita a nuestro Estado de Andrés Manuel López Obrador, Presidente y líder moral de MORENA, comentó hace días el ex candidato a la gubernatura por ese instituto político Héctor González Garza, más conocido “el guasón”.

​Pues a ver cómo le va ya que tenemos reportes de otros Estados visitados y no le ha ido bien que digamos al tabasqueño, solamente por citar un ejemplo, Coahuila, donde utilizó camiones para acarrear gente y el resultado le fue adverso.

​2.- ¿Quieres estudiar? Qué esperas ahí está la Universidad del Norte de Tamaulipas, en sus diferentes Campus en todo el estado y las más recientes inauguradas como la de Abasolo, Hidalgo, González Villarreal, González, Valle Hermoso, Nueva Polonia del Mante, entre otros mas y el objetivo de sus programas es crear mayores oportunidades para que estudiantes con limitaciones económicas tengan acceso a educación media superior y superior de calidad. Así mismo se estimula con becas el aprovechamiento académico para facilitar la inserción laboral y evitar la deserción escolar.

​Así la UNT y el propio Rector General de esta prestigiada institución Francisco Chavira Martínez, está respondiendo atinadamente para que esta siga creciendo con mas Campus, mas carreras, pero sobre todo en lo académico.

​3.- Esta dejando pasar demasiado tiempo el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, para nombrar al nuevo dirigente estatal priista y los “tiradores” para dirigir al PRI en Tamaulipas, se andan dando con todo y no vaya a encontrar en su momento el barco del tricolor más empinado.

​Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com