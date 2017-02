DIALOGANDO

“La joya de la corona”.

Por Roberto Olvera Pérez

​Prácticamente ya hay precandidatos priistas a la gubernatura del Estado de México, tierra bendita del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en Coahuila y en Nayarit, para estas próximas elecciones venideras de este año. En los dos primeras no ha habido alternancia solo han tenido gobiernos del PRI y en el tercero ya se saboreo el cambio de gobierno.

​También sabemos que ya hay nombres de hombres y mujeres que buscaran un cargo de elección popular por un partido político, alianza de partidos o bien se estarán yendo por la libre, sin partido político e independiente.

​La cita a las urnas es este próximo 4 de Junio del presente año.

Lo importante aquí de las elecciones es que los partidos de oposición buscaran a toda costa “La joya de la corona” (la gubernatura), y ganar el estado de México, que en verdad es una olla exprés de “grillos” en estos momentos.

​Y afirmamos esto ya que el mismo Mandatario Federal en la pasada elección pretendió imponer como candidato a la gubernatura a su primo hermano Alfredo del Mazo Maza y alguien le hablo al oído que si se imponía así perdería la elección, ya que existía un bloque de partidos que le estaban ofreciendo la candidatura al hoy gobernador Eruviel Ávila Villegas, que había ganado una amplia simpatía en el estado al ser diputado local en dos ocasiones, al igual que alcalde de Ecatepec y ahí están los resultados.

​Por ello, en esta ocasión no debe de haber equivocación en elegir bien al candidato, aunque ya sabemos que ahora si se le hará justicia al primo hermano de Peña, Alfredo del Mazo Maza, a quien sin duda el hoy gobernador Eruviel Ávila, le regresara la copa y hacerlo ganar cueste lo que cueste, porque si no en el 2018 no habrá con que competir para la grande, ya que el PAN sigue creciendo y le sigue apostando a la alternancia como sucedió recientemente en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas, en este último con el reynosense Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

​Si los pronósticos son estos últimos entonces no habrá duda que para la Presidencia de la Republica la jugada seria entre el PAN y MORENA de Andrés Manuel López Obrador, este ultimo como candidato y por Acción Nacional la candidatura estaría entre el propio dirigente Nacional Ricardo Anaya Cortez, Margarita Zavala de Calderón o Rafael Moreno Valle, a quien a este último ya se le viene señalando de endeudar a su estado natal.

​Independientemente de ello y por lo pronto ya se asoma una sobra de concertacesión que para el PRI en las próximas elecciones del 4 de Junio, solamente se alzará con la victoria en el estado de México y Nayarit y Coahuila seria para el PAN; curiosamente en este último la tierra en donde nació la Revolución Mexicana, pero la política así es como dijo Inés.

NOTAS CORTAS

​1.- El director general del Hospital General de Ciudad Victoria, “Dr. Norberto Treviño Zapata” Dr. Xicoténcatl González Uresti, anda a todo lo que da en la política pues se apersonó el pasado fin de semana por el sur del estado para comprometerse con el precandidato azul a la Presidencia de la Republica Rafael Moreno Valle, a hacerle un evento masivo con más de 2 mil jinetes de todas las regiones del estado en su próxima visita a Tamaulipas.

​Xico, trae la espina bien clavada de la reciente elección de buscar la alcaldía por Victoria por la vía independiente y si las cosas le salen bien, no lo dudo que la jugara de nuevo y ahora si con garantía de triunfo.

​El doctor es muy conocido y bien visto por todos lo sabemos y prácticamente el galeno es raza y eso es lo que quiere la gente, por lo que a Xico no lo pierda de vista en el futuro inmediato.

​2.- ¿Sabías que el pasado 15 de febrero fue el día de la mujer mexicana? Fecha que fue impulsada por María Vilalta Solteras, más conocida como Maruxa Vilalta -+-, escritora, dramaturga y directora del teatro mexicano de origen español y por diversas agrupaciones de mujeres y hombres. La propuesta se realizo en 1960.

​Por tal motivo y por ese día tan importante de “El día de la mujer”, saludamos con mucho respeto a la Presidenta del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, quien se preocupa día a día por los que menos tienen; a la Lic. Omeheira López Reyna de García Juárez, Directora del DIF Tamaulipas; Sra. Zahidaly Arizoca de Escobar; Mercedes Aranda de Verastegui Ostos; Nohemí González de Verastegui Ostos; María Estela Chavira Martínez, Secretaria del Trabajo; María Gabriela García Velázquez, Secretaria de Finanzas; María Isabel Gómez Castro, Secretaria de Turismo; Lidia Madero García, Secretaria de Salud; María Elena Figueroa Smith, del Instituto de la Mujer; Mtra. Guillermina Rodríguez Moncada, Titular de Recursos Humanos de la SET; Tony Sáenz de Almaraz, Presidenta del DIF Victoria; Susana Hernández Flores, Diputada local; Blanca Guadalupe Valles Rodríguez; Elba Rodríguez Olvera, Diputada Federal; Magdalena Peraza Guerra, Presidenta Municipal de Tampico; Maricela Rodríguez González, Presidenta Municipal de Bustamante; María Guadalupe Rodríguez Gámez, Presidenta Municipal de Miquihuana; y Genoveva Córdova Castro, Presidenta Municipal de Palmillas, así como Daniela Mayrani Galván Mata de Barrón, Presidenta del DIF en Villa de Casas; Silvia Adriana Herrera de Rivas, Presidenta del DIF en Nuevo Laredo, entre otras más féminas que han trascendido en la docencia, en lo administrativo, en el quehacer político tamaulipeco y allende las fronteras.

​ Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com