DIALOGANDO

Nuevo modelo educativo. ¿Imposición?

Por Roberto Olvera Pérez

​Será este lunes, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto acompañado del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, presente el nuevo modelo educativo, que entrará en vigor en todo el país en el ciclo escolar 2018-2019.

​El Secretario Nuño Mayer, precisó los tiempos de la implementación de dicho modelo y por qué entrará en vigor en el último año de la administración del Presidente Peña Nieto, después de la presentación del mismo, se procederá a la publicación de los nuevos planes de estudio, se elaborarán nuevos libros de texto, se elaborará un nuevo cronograma de este nuevo modelo.

​Además, abundó, se ofrecerá formación y capacitación a un millón 200 mil maestros en todo el país durante todo el próximo ciclo escolar 2017-2018, “para que conozcan el nuevo modelo, el nuevo enfoque pedagógico y las tácticas para lograr este cambio en todas las escuelas en donde los estudiantes dejen la memorización y aprendan a aprender.”

​En este sentido, Nuño Mayer precisó que en la actualidad, ya hay elementos del modelo en marcha, como escuelas que ya cuentan con plantillas de profesorado completas, escuelas al 100 y cada vez un mayor número de maestros toman prácticas pedagógicas de avanzada.

​De acuerdo con la información oficial de este boletín esto es todo, sin embargo llama poderosamente la atención que el Secretario de Educación del ramo federal, no precise que en la elaboración de este nuevo Plan se tomó en cuenta a los maestros y a los padres de familia; de no haber sido si se trataría de una simple imposición.

​Por lo que habrá que esperar el posicionamiento del gremio magisterial y de los padres de familia, dos factores importantísimos en el quehacer educativo del país.

​ NOTAS CORTAS

​1.- Un acierto del gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, la puesta en marcha con el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, más conocido como el bronco, de la operación de la Policía Interestatal que en una primera fase se encargará de preservar la seguridad de la Ruta 54, un tramo carretero que une a los municipios del noreste de Nuevo León y región Ribereña tamaulipeca; esto con el fin de combatir la inseguridad.

​Acciones como esta permitirá el desarrollo económico a través de actividades como la pesca deportiva, la cacería cinegética que permitirá el desarrollo de los Estados.

​2.- Todos sabemos que falta mucho pero hay que decirlo. Las candidaturas del Partido Acción Nacional para el senado de la República el año entrante, al menos aquí en Tamaulipas, tienen destinatarios desde ya quien podría ir a esos encaños.

​Se trata del actual Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos y Elba Lidia Valles Olvera. Sobre el tema se conocerá más abierto allá por el mes de septiembre u octubre de este año.

​3.- Con motivo de la reciente celebración del “Día de la Mujer”, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional que dirige Enrique Ochoa Reza, integró a la estructura a la tampiqueña Mercedes del Carmen Guillén Vicente, como Secretaria General adjunta del partido y a Claudia Ruiz Massieu Salinas, como Secretaría de Organización. Dos damas de peso y vuelo político.

​Sin embargo con el nombramiento de la ex Secretaria de Relaciones Exteriores al PRI nacional, desafortunadamente no encaja para nada el “cremoso” de Manuel Muñoz Cano, que sueña en dirigir al tricolor en la entidad, ya que usted amable lector bien sabe que el apellido de Muñoz, irrita en mucho a la guerrerense, pues no se le olvida aquél 28 de septiembre de 1994.

​4.- Algo de historia: De acuerdo a las efemérides de México y que corresponden a este mes de Marzo. Un día como hoy pero 1325, al reconocer a un águila sobre un nopal devorando a una serpiente, los peregrinos mexicas fundaron la Ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

