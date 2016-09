DIALOGANDO

Septiembre, mes de nombres y de cambios.

Por Roberto Olvera Pérez.

La reunión reciente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, para nombrar a sus nuevos dirigentes es sin duda una lista de principios y planteamientos que regirán al gobierno que entrará en Octubre próximo.

Transparencia, participación ciudadana, innovación, justicia, son las propuestas concretas que el PAN hace a los tamaulipecos después de haber ganado la elección en Junio pasado.

No hay reversa, la voluntad de cambiar más bien se confirma este brío cuando el gobernador electo que también se convierte en líder virtual de todo el panismo tamaulipeco, repite y aclara que las cuentas se harán bien y habrá programas de desarrollo y transformación para el estado.

Son ideas claras que tendrán que aterrizarse en programas concretos, no hay nombres todavía para cada dependencia, pero si hay pistas de qué tipo de personas tendrán que llegar a ellas. La propuesta del gobernante tendrá que ser de gente que conozca a fondo los temas; tal vez la seguridad con la que todo esto se expone obligará al nuevo gobernador a encontrar mejores propuestas y bien calificados para no fallar.

La reunión del PAN nos enseña que será un gobierno con amplio respaldo, no solo de votos emitidos, sino también de participación real; habremos de esperar un poco para conocer estas nuevas estrategias.

Lo cierto es que se va a transformar la estructura de gobierno y su composición, serán nuevos puestos y nuevos nombres para alcanzar nuevos retos.

Se ve a la vez un gobernador decidido en cambiar la forma de trabajar, despachar y atender los tamaulipecos más de cerca. Desde ahora se ven preparándose: Jornadas ciudadanas, visitas a municipios, regaño a los que no cumplen, en fin será un nuevo gobierno de color, estilo e ideas diferentes.

La inteligencia consiste en saberse adaptar a lo nuevo, seguramente en Tamaulipas estos cambios serán positivos y lograran nuevas transformaciones.

De todo lo visto, la reunión con el PAN estatal se desprenderán nuevos programas, como la creación de centros que impulsen y encausen la reforma energética, así como órganos especializados en desarrollo turístico y en promoción industrial y comercial, con un enfoque regional y ciudadano, más que grupos de expertos, serán consejos en los que puedan hablar todos.

NOTAS CORTAS

1.- Por lo visto a nadie agrado la presencia de Donald Trump en suelo mexicano, pues tuvo críticas de aquí, allá y más allá, sobre todo en las redes sociales fue donde se dejaron caer más y lo externaron, quienes afirmaron de que fue “una visita incensaría”, por lo que no cabe aquí esa famosa frase del Presidente en su reciente cuarto informe de gobierno: Lo bueno casi no se cuenta: Pero cuenta mucho.

2.- En estos días por venir en el viejo palacio municipal de Victoria, se prevén renuncias de funcionarios que se incorporaran al equipo del Presidente municipal electo Oscar Almaraz Smer: La sonrisa ilumina sus caras, por la dulce realidad que les espera de seguir cobrando en la nomina oficial. Hay que tomar en cuenta que el municipio victorense podrá aplicar todas sus facultades con inteligencia en aquellos casos donde no se admite el veto del gobernador, que son muchos, por ejemplo: Desarrollo urbano, concesión para nuevos fraccionamientos y licencias para cambio del uso del suelo; aunque como siempre podrá haber intercambio de información, abrazos y relaciones cordiales.

3.- El ex dirigente estatal del PAN interino Lic. Pablo Cantú Hinojosa, comentó que el camino de su partido de regreso hacia la presidencia de la republica es cosa segura y así lo constatan las diversas encuestas dadas a conocer donde la mayoría de estas mismas, ponen en la recta final de la contienda del 2018, solo a dos protagonistas: Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón, quien tiene prácticamente “amarrada” la candidatura por el PAN, y Andrés Manuel López Obrador de Morena. Bueno habría que aclarar la discusión que se dio también este domingo 4 de Septiembre cuando Miguel Ángel Mancera, confirmo que no hará ninguna alianza con el blanquiazul, después de esto nada está seguro para nadie.

Por el PRI aun no se ve quien levante la mano ni con que ficha juega.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com