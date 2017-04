El Cartón.

DETRÁS DE LOS “MEMES”.

Por Jaime Luis Soto.

Y una vez más, el ingenio popular mexicano se desbordó con la captura de JAVIER DUARTE DE OCHOA en Guatemala.

Más tardó en difundirse la noticia que en aparecer miles de “memes” alusivos a su detención en las redes sociales, la mayoría sumamente ingeniosos.

Pero detrás de esos ingeniosos “memes” hay millones de ciudadanos furibundos por las travesuras que están haciendo nuestros políticos.

Y es que DUARTE –como YARRINGTON- es sólo una muestra de cómo la corrupción ha infectado a la clase política.

El pueblo está atento al desenlace de esta tragicomedia, el saber si todo va a quedar en meras detenciones y celdas de lujo o si en realidad se les va a quitar a los exgobernadores hoy detenidos sus fortunas para ser regresadas al erario público.

Porque cualquiera puede echar a volar la imaginación y pensar que esas detenciones son parte de un show electoral bien montado.

No estamos afirmando que eso sea cierto, pero si al paso del tiempo se mira que a los exmandatarios aprehendidos no se les quita ni un sólo centavo entonces se pueden pensar muchas, pero muchas cosas.

Y es que se presume que las fortunas de esos exgobernadores fácilmente superan hasta los presupuestos anuales de los Estados donde gobernaron.

Se dice, incluso, que presuntamente se agenciaron tanta lana que no se la acabarían ni los hijos de sus tataranietos.

Bien se dice por ahí que el poder enferma y enloquece.

Cambiándole de canal, la Semana Santa que se fue tuvo pocas noticias tristes que darnos al menos aquí en Tamaulipas.

Una de esas noticias tristes fue el fallecimiento del Notario Público RICARDO MARTINEZ RIVAS quien perdió la vida en las aguas de la Presa Vicente Guerrero.

Quienes lo conocieron lo describen como una persona muy educada y deportista, que le gustaba mucho andar con su familia y sabia ser amigo.

Descanse en paz…

Según ha trascendido, será hasta finales del mes de abril cuando se designe al nuevo titular de la Secretaría de Salud, tras la renuncia de LYDIA MADERO GASCIA quien nunca pudo con el paquete.

Dicha dependencia es la segunda más grande en cuanto a infraestructura y número de personal, sólo superada por la Secretaría de Educación que dirige HECTOR ESCOBAR SALAZAR.

Hay quienes aseguran que LYDIA prefirió renunciar enojada porque no le permitieron imponer a nadie en puestos claves ni aplicar su política de trabajo.

Pero lo realmente cierto es que la oriunda de Monterrey, Nuevo León desde un principio nunca pudo sacar adelante sus obligaciones por lo que se optó por darle las gracias.

LYDIA se fue antes de la Semana Santa, justo cuando el personal de la Secretaría de Salud tiene más chamba, pero nadie la extrañó.

Mientras que en el Congreso del Estado, varios diputados locales que traen la fiebre de buscar ser alcaldes en el 2018 aprovecharon los días santos para hacer presencia.

Comenzando, of course, por el Presidente de la Junta de Coordinación Política CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ quien ya de plano no oculta sus ansias de buscar la alcaldía de Matamoros el próximo año.

Son varios los diputados que aspiran a ser alcaldes, pero también son muchos los Presidentes Municipales que quieren ir por la reelección.

Hay que estar atentos, pues en Tamaulipas –como en toda la República Mexicana- el partido de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR puede dar una tremenda sorpresa.

Si los actuales alcaldes no hacen bien su trabajo y si los diputados que buscan la alcaldía no convencen a la ciudadanía, no dude Usted que algunas sillas municipales puedan ser ocupadas por candidatos de MORENA.

¿Quiénes…? Desde hoy se lo adelantamos: Puros desconocidos que ganarían gracias a la popularidad del famoso PEJE.

Lo peor: Se trataría de nuevos alcaldes que no tendrían la más mínima idea de cómo trabajar por el bien de sus municipios.

Así pasó en junio del 2016. En algunos municipios ganaron candidatos panistas gracias al repudio que se ganó a pulso EGIDIO y su partido, el PRI.

Pero hoy, a seis meses y 18 días después de haber tomado protesta, es fecha que no saben qué demonios hacer.

Facebook.com/Jaime Luis

jaimeluissoto@hotmail.com