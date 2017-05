El Cartón.

LOS ALCALDES.

Por Jaime Luis Soto.

El Presidente Municipal de Madero, ANDRES ZORRILLA MORENO anda más que feliz tras ser nombrado como Coordinador de la Región Norte de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), un cargo honorifico que le puede servir mucho por aquello de los reflectores.

ZORRILLA, desde su nuevo cargo, tendrá la oportunidad de intercambiar opiniones con los alcaldes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Podría decirse que de todos los alcaldes emanados del PAN, ZORRILLA es de los que más activos andan después del Presidente Municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

Ambos, RIVAS y ZORRILLA parecen estar dispuestos a buscar la reelección y todo parece indicar que no hay quien les haga sombra en sus respectivos municipios.

Y no porque los dos sean la octava maravilla o algo por el estilo. Han trabajado bien, le han echado ganas y buscan ganarse la invaluable aprobación del respetable público.

Aunado a eso, en Madero y Nuevo Laredo –como en otros municipios-, no hay partidos fuertes que le hagan competencia al PAN ante el debilitamiento del PRI.

(Se ve un paulatino crecimiento de MORENA, y tal vez el próximo año ganen algunos candidatos de este partido pero gracias al efecto LOPEZ OBRADOR que se pronostica, se propagara por todo el país).

RIVAS y ZORRILLA, y todos los actuales alcaldes que sueñan con la reelección, están entonces enfocados a buscar que los ciudadanos de sus respectivos municipios aprueben su trabajo para poder pasar por la prueba de fuego que representan las urnas en el 2018.

Lo más seguro es que si buscan la reelección, RIVAS y ZORRILLA la ganen. Sin embargo, en otros municipios hay alcaldes que a siete meses y 22 días simple y sencillamente no han podido ganarse la aprobación de la ciudadanía.

Todo aquel alcalde que busque la reelección en el 2018 y pierda será un duro golpe para su ego y, sin exagerar, su tumba política.

El tiempo se acorta. Pronto veremos que alcaldes se pusieron a chambear y cuales le pegaron a la desidia y a la modorra.

A nivel nacional, la alianza que tiene planeado concretar el PRD y el PAN en el 2018 inquietó a la dirigencia nacional del PRI.

Según ENRIQUE OCHOA REZA, dicha alianza es sinónimo de que ambos partidos ya se siente derrotados en las elecciones del 4 de junio.

No lo dijo por su nombre, pero seguramente OCHOA REZA se refería más concretamente al proceso electoral que se vive en el Estado de México.

Y es que ahí, en EDOMEX, se dice que será el preámbulo de lo que puede ocurrir en el 2018.

Sin embargo, no pocos analistas auguran un sorprendente triunfo de DELFINA GOMEZ, la candidata de MORENA lo que significaría una derrota demoledora para el PRI y su candidato ALFREDO DEL MAZO.

En otras palabras, OCHOA REZA se metió solito a la polémica cuando la alianza PAN-PRD quizás lleve dedicatoria para MORENA y su inminente candidato presidencial ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

El propio dirigente tricolor se fue de bruces cuando aseguró que ese pacto entre panistas y perredistas es porque se han dado cuenta que no puede enfrentar a LOPEZ OBRADOR y ya se siente perdidos.

Desafortunadas declaraciones pues OCHOA REZA está dando a entender que el proyecto del tabasqueño anda muy fuerte.

Mientras que este fin de semana sorprendió la noticia sobre la detención de GINA DOMINGUEZ COLÍO quien fuera poderosa jefa de prensa cuando JAVIER DUARTE fue gobernador de Veracruz.

DOMINGUEZ es acusada de presunto desvío de recursos públicos que oscilan en los cien millones de pesos.

Cuando fue Coordinadora de Comunicación Social, DOMINGUEZ ejerció un impresionante poder en Veracruz al grado de que se le identificaba como la Vicegobernadora.

Se dice que DUARTE le dio mucho poder y le abrió las alforjas de dinero público permitiéndole manejar estratosféricas cantidades de dinero.

La vida da muchas vueltas y atrás quedo el glamour. Una fotografía tomada después de su arresto muestran a DOMINGUEZ acorralada.

Para concluir: El Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA presentará el próximo miércoles el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Recordemos que para elaborar este Plan se escuchó las demandas más sentidas de los tamaulipecos a través de varios foros que se hicieron en diversos municipios del Estado.

Es decir, el PED es un documento que permitirá a Gobierno y sociedad buscar mejores niveles de desarrollo y bienestar social.

Se espera que al importante evento acudan todos los alcaldes, diputados locales y federales, funcionarios, dirigentes empresariales y sociedad civil.

