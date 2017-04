El Cartón.

NADIE ES INDISPENSABLE.

Por Jaime Luis Soto.

Reza una canción del desaparecido cantante JUAN GABRIEL, bautizado como El Divo de Juárez, que “en esta vida nadie es indispensable”.

Apenas el pasado fin de semana, la todavía dirigente del PRI estatal, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA había reconocido que hacia el interior del PRI muchos militantes –a los que calificó como “veletas”- estaban abandonando el barco tricolor para irse a otros partidos.

Es decir, que eran militantes que se dejaban llevar según como soplaran los aires políticos, como las veletas que giran en la dirección del viento.

Hoy, FELIPE GARZA NARVAEZ renunciará a su militancia priista. No adelanta si se sumará a otro partido o de plano se alejará del ámbito político.

Lo que actualmente se está viendo en Tamaulipas es que la mayoría de los que están renunciando al PRI se está yendo con MORENA, y otros al PAN.

Pudiera ser que FELIPE no anunció su ingreso a MORENA por tres razones.

1.- Tal vez no quiere estar bajo las órdenes de personajes como El Guasón.

2.- Quizás esté esperando que los de MORENA vayan hasta su casa y le imploren, le rueguen, le supliquen que se sume a la causa de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

3.- O de plano, no hay ningún partido político que sea capaz de soportarlo.

Y es que FELIPE tiene fama de tacaño y de poseer un carácter muy especial.

(Hay quienes lo comparan con un toro mecánico: Nadie es capaz de aguantarlo cinco segundos).

Lo cierto es que en el PRI siguen la desbandada y de seguir esa tendencia, el partido podría quedarse solo.

¿Y para dónde va FELIPE…?

Es una de las tantas preguntas que a los más de tres millones de tamaulipecos les importa un soberano cacahuate.

Y ayer el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA designó a la doctora GLORIA DE JESUS MOLINA GAMBOA como nueva Secretaria de Salud en sustitución de LYDIA MARTINEZ GARCIA.

Podría decirse que se trata de un ascenso pues GLORIA DE JESUS fungía como Directora General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) de la misma dependencia.

Hace algunos años fue coordinadora del Seguro Popular en Chiapas. También trabajó en el Gobierno Federal.

Es decir, la mayor parte de su carrera la ha desempeñado en el sector salud. Perfil idóneo.

A todas luces se ve que el propósito principal de poner a GLORIA DE JESUS al frente de la Secretaria de Salud es desintoxicar políticamente a dicha dependencia y que retome su objetivo que es cuidar la salud de los tamaulipecos.

Mientras que en Jaumave crece el escandalo respecto a las denuncias hecha por regidores municipales quienes acusan al alcalde JOSE LUIS GALLARDO FLOREZ de presunto desvío de recursos.

Varios regidores de dicho municipio hicieron acto de presencia en el Congreso del Estado para acusar a GALLARDO FLORES de no hacer las cosas con transparencia.

No hay que olvidar que el hoy alcalde de Jaumave ganó las urnas a través de una candidatura independiente.

Otro escándalo pero a nivel nacional, es el de la diputada y ahora excandidata de MORENA a un municipio de Veracruz, EVA CADENA SANDOVAL quien fue exhibida en un video recibiendo feliz de la vida fajos y más fajos de billetes.

Por más que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR intente defender a la legisladora, ella misma ha reconocido que pecó de ingenua aunque habría que agregarle que también de avariciosa y falta de escrúpulos.

El PEJE ha dicho que a EVA “le pusieron un cuatro”, que significa en el argot popular que le tendieron una trampa.

El tabasqueño sabe perfectamente bien que en el ámbito político hay mucha perversidad y que la guerra de lodo siempre está en todo su apogeo, más cuando se acercan las elecciones del 2018.

El problema no solamente es la trampa que le pusieron a la legisladora, el problema es que también cayó redondita cuando pudo haber mandado a freír espárragos a quien le entregó el dinero.

Para concluir: FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ vuelve a ser noticia luego de denunciar penalmente al exgobernador EGIDIO TORRE CANTU por presunto encubrimiento.

Según el excandidato independiente, TORRE CANTU incurrió en presunto encubrimiento por la protección dada a otro exgobernador, TOMAS YARRINGTON, a quien incluso, dijo, se le asignaron escoltas oficiales.

CHAVIRA es el mismo que aportó el dato de que la casa de EIGIDIO en San Pedro está valorada en 340 millones de pesos.

Es un dato que ha sido retomado por muchos medios de comunicación a nivel nacional para incluirlo en reportajes sobre exgobernadores.

