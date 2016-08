EL PUNTO ES…

Aprendiendo a gobernar

Daisy Verónica Herrera Medrano

EL PUNTO ES… El pasado 8 de agosto marcó la fecha en que FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA llegó para apoderarse del Gobierno de Tamaulipas como consecuencia de los resultados electorales del 5 de junio.

Una reunión con el Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ marcó precedente en la historia por el mero hecho de que el punto de reunión fue la sede oficial del Gobierno Estatal y por los acuerdos que ahí se firmaron.

EGIDIO Y FRANCISCO acordaron al margen de la ley, pero al amparo de la buena voluntad de ambos, que cada una de las 14 Secretarías que conforman la Administración Estatal presentaría sus documentos más básicos a 10 colaboradores de toda la confianza de CABEZA DE VACA.

EL PUNTO ES… Ahí nace lo que llamaron reuniones “temáticas” que sirvieron para poner en la mesa una radiografía general de cada área del Gobierno Estatal, algo así como una capacitación exprés al equipo de transición de CABEZA DE VACA.

Dicen los que estuvieron en esas reuniones: nombre, los señores no saben nada, es que son empresarios, no le saben al gobierno y otros son buenos pero allá en el rancho, no son de oficina y no le entienden a nada que tenga que ver con burocracia.

Y es que a pesar de que en dos o tres reuniones aparecieron realmente expertos en determinados temas, el común de asistencia fueron los mismos que acompañaron a FRANCISCO a Palacio de Gobierno el 8 de agosto.

EL PUNTO ES… Que los acompañantes de ese día son piezas claves en la entrega recepción y seguramente en la conformación del gabinete se trata de CUITLÁHUAC BARDAN ESQUIVEL, VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ, GERARDO PEÑA FLORES, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, DAVID SALAZAR VITE y ARTURO SÁENZ SALINAS.

CUITLÁHUAC fue el Coordinador General de la Campaña a Gobernador, estuvo en la reunión con la Secretaría General de Gobierno y podría encargarse de la estrategia gubernamental el próximo sexenio y VÍCTOR MANUEL SÁENZ tiene el perfil para convertirse en contralor gubernamental.

GERARDO PEÑA es uno de los hombres más cercanos al Gobernador Electo que podría ser impulsado con la SEDESOL, en tanto el perfil de CESAR VERASTEGUI apuntala para la Secretaría de Desarrollo Rural.

EL PUNTO ES… Que la especialización en finanzas y deuda pública de DAVID SALAZAR VITE lo convierte en el candidato idóneo para la Secretaría de Finanzas y ARTURO SAENZ se menciona para Jefe de Asesores.

Pero hubo personajes que se fueron integrando y que de acuerdo a su perfil y su participación en las mesas temáticas se puede predecir a que área llegarán al Gobierno panista, se trata de JESUS NADER y MIGUEL MANZUR que participaron en la reunión con la Secretaría de Administración.

HECTOR ESCOBAR SALAZAR y MARIO LEAL participaron en la mesa con la Secretaría de Educación, XICOTENCALT GONZALEZ en la de Salud y ALFONSO BRITO SÁNCHEZ y FRANCISCO GARCÍA JÚAREZ en la de Comunicación Social.

EL PUNTO ES… Que del 8 de agosto a la fecha, no solo sucedieron las reuniones temáticas, el GOBERNADOR ELECTO, se reunió en la ciudad de México con empresarios nacionales y extranjeros que proyectan invertir en Tamaulipas para generar energías limpias.

Luego estuvo en Tampico con integrantes de la Unión Agrícola Regional del Sur de Tamaulipas, se reunión con los alcaldes electos a quiénes les pidió humildad en el actuar, estuvo también con JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y con los gobernadores del PAN electos y en funciones.

El 24 de agosto estuvo con el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO con quién acordó una estrategia de seguridad conjunta para Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo y asistió a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal del PAN donde fue electo su hermano como Secretario General.

EL PUNTO ES… Que en el inicio de esta semana, encabezó junto a EGIDIO la reunión semanal del Grupo de Coordinación Tamaulipas con mandos federales y estatales que convergen en la Estrategia Tamaulipas y luego se reunió con los diputados locales electos de su partido.

Lo que sigue, a partir del 1 de septiembre es que el Gobernador Electo nombre un Comité de Enlace integrado por 10 personas que realizarán visitas guiadas a cada una de las 14 secretarías y 36 organismos públicos descentralizados para que terminen de entenderle a esto de gobernar.

En estas visitas guiadas solo podrán participar los acreditados, observar y preguntar pero no opinar, tomar decisiones ni entorpecer las acciones de gobierno, tendrán acceso a las instalaciones, los sistemas de nominas, inventarios, etcétera.

Con estas acciones “se plancha” el arribo de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a la Gubernatura se escribe un nuevo capítulo en la historia de Tamaulipas y se enfrentan los panistas por primera vez al reto de gobernar de adveras en un mundo que no conocían.

