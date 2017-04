EL PUNTO ES…

De reformas y malas interpretaciones

Daisy Verónica Herrera Medrano

EL PUNTO ES… Que una mala interpretación de lo que en esencia buscaban las Reformas al Código Penal en Tamaulipas, derivó en una serie de malos entendidos alentados en parte por las imprecisiones en la redacción de las reformas y el clima de incertidumbre que viven los comunicadores en la entidad.

Leí varias veces la polémica reforma y me convencí de que no atentan contra el ejercicio periodístico que los profesionales en la materia realizan día con día, me convencí a la vez que el Estado “amarra” un frente contra diversas practicas delincuenciales que atentan de forma directa no contra unos, sino contra todos los tamaulipecos y señaló aquí el llamado “halconeo”.

El presunto atentado contra la libertad de expresión parecía que era un tema superado en el Estado, pues las portadas de los medios de mayor circulación en el Estado publicaron en la edición del sábado, que en efecto, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión de todos los ciudadanos estaba plenamente garantizado en la ley.

EL PUNTO ES… Que agotado ese tema, los detractores de la ley, encontraron un nuevo “hueco” por donde pegarle a la reforma y es aquí en donde el 207 que se refiere “al que sin autorización utilice, copie o modifique información contenida en sistemas, equipos de informática o redes sociales” entra en escena.

Equiparar la sustracción ilegal y manipulación de la información con una lucha contra los llamados memes o un “blindaje” a los servidores públicos me parece excesivo, desde mi interpretación y aquí aclaró: mi interpretación, ni se les da inmunidad a los funcionarios ni le alcanza a la ley para castigarme por ser la autora intelectual de un meme.

Para lo que si le alcanza a la ley es para castigar a quién, de manera ilegal sustraiga información protegida de un ordenador, un software o una red social, la manipule y con ello dañe o desprestigie a una persona, un funcionario, institución pública o privada y eso insisto, desde mi interpretación no atenta contra la libertad de expresión.

EL PUNTO ES… Que como cada quién tiene su propia interpretación y el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, lo que menos quiere es meterle más ruido a una sociedad en donde de por si, el ánimo ciudadano no es el mejor en este momento, decidió no promulgar las reformas, hasta en tanto no se le hagan las adecuaciones correspondientes.

Dicho esto, no espero grandes cambios en la redacción de las reformas, a lo mucho, espero que se hagan precisiones sobre algunos tecnicismos y que se cierren las lagunas que puedan dar pie a las malas interpretaciones y entonces sí, se de mayor certeza jurídica no a unos cuantos, sino a toda la sociedad tamaulipeca.

Por cierto, el reportero, comunicador o periodista que sustenta cada uno de sus dichos, escritos y trabajos con una investigación exhaustiva, documentación, audios, declaraciones, fotografías y demás herramientas que nos sirven de evidencia para respaldar el ejercicio del trabajo diario, seguimos sin entender en donde estaba el supuesto atentado a nuestra chamba.

