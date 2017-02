EL PUNTO ES…

Despreciado me voy

Daisy Verónica Herrera Medrano

EL PUNTO ES… Que como dice la canción aquella, famosa en el género ranchero “Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti” así se fue GONZALO HERNANDEZ FLORES de la presencia del Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

La escena ocurrió el pasado viernes, en el patio de Palacio de Gobierno; cuando GONZALO imprudente se acercó al Gobernador para intentar con sus artimañas de siempre hacerlo caer, sin embargo, lo único que obtuvo del Gobernador fue que lo pusiera en su lugar.

“A ti te han estado atendiendo muchas veces, de muchos temas, de muchas cosas, el Secretario de Gobierno… no me digas eso he, ya habló contigo y quedaste en una cosa y después no lo hiciste y después ya lo compusiste, te va a hablar El Truco, ya yo hable con él”, le dijo el Gobernador, se dio la media vuelta y se fue.

EL PUNTO ES… Que es GONZALO quién no ha respetado los acuerdos y por tanto, aunque haya apoyado la campaña del hoy Gobernador, no tiene ningún tipo de protección o encomienda del nuevo Gobierno, pues no aprueban el zafarrancho que armó en la universidad.

A GONZALO cada vez le quedan menos opciones para alcanzar sus sueños de ser Rector, es más, me parece que esa posibilidad nunca antes estuvo más lejana para este señor que hoy, no tiene más que una muy mala fama sobre sus hombros y muchos motivos de desprecio hacia él.

Saltan un par de preguntas: ¿se atreverá GONZALO a armarle otro zafarrancho al rector en su informe del jueves? ¿O será que con la regañada ya tuvo suficiente? Y hay otras preguntas en la UAT: ¿anunciará el Rector que se va, como aspiran sus detractores? ¿La avanzada que comenzó con HUGO GUERRA se consolida?

EL PUTNO ES… Que en otro tema, siguen las quejas de constructores locales en contra de las forma en que, CECILIA DEL ALTO LOPEZ lleva las riendas de la Secretaría de Obras Públicas, y es que aseguran que no ha podido hacer nada para sacar de ahí a la “banda de los moches”.

También se quejan de que CECILIA no ha podido interceder ante la Secretaría de Finanzas para que les paguen los adeudos que tienen con constructores que ya entregaron las obras terminadas y nada que les pagan.

Me queda claro que el de CECILIA es de los mejores currículos del Gabinete Estatal, que cuenta con el apoyo de uno de los grupos de poder más importantes del estado los Cantú Barragán, es por eso que me sorprende que se le vaya tan pronto la liebre sin poderla alcanzar.

EL PUNTO ES… Que mientras DONALD TRUMP hace proyecciones sobre la construcción del tan cuestionado Muro Fronterizo e insiste en endosar la factura a los mexicanos, su Gobierno pagaría la seguridad regional entre Tamaulipas y Nuevo León.

Y es que a pesar de que TRUMP anunció un millonario recorte para Iniciativa Mérida, los Gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, alistan todos los requisitos para acceder a recursos adicionales de este Fondo para pagar la Policía Metropolitana o Regional.

Nadie sabe para quién trabaja señor TRUMP, así que no solo no pagaremos el muro, sino que será usted el que si pague por nuestra seguridad en los límites territoriales de ambas entidades, ¿Cómo le quedó el ojo?

COMENTARIOS:

elpuntoesdaisyherrera@hotmail.com