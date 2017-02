EL PUNTO ES…

Escándalo del Auditor

Daisy Verónica Herrera Medrano

EL PUNTO ES… Que vaya escándalo que desató JORGE ESPINO ASCANIO con su llegada a la Auditoría Superior del Estado y es que es precisamente desde ahí, donde se pueden pisar muchos callos al destapar grandes cloacas de corruptelas que se orquestaron en el pasado.

A JORGE ESPINO “lo agarraron de encargo” aquellos que aseguran que es militante panista, lo que contraviene la ley pues claramente establece que el Auditor o aspirante a Auditor no debe militar en ningún partido político.

OJO, ESPINO ASCANIO, cumplió con el apartado B del artículo 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el Estado, renunciando con anticipación al partido, aunque en el pasado, su militancia partidista nunca interfirió con otros cargos laborales que ostentó en el manejo de auditorías y revisiones de recursos materiales y financieros.

EL PUNTO ES… Que perisciamente esos cargos, son los que hoy, le dan la experiencia que lo respalda para ser Auditor y que según sus detractores no posee y por lo que estaría imposibilitado para el cargo.

JORGE ESPINO, estuvo en la Administración de Aduanas donde entre otras acciones investigó y administró los registros de los despachantes de aduanas, agentes de transportes aduaneros y también de los exportadores.

Su experiencia laboral en aduanas también refiere la conformación de registros auditables de mercancías en abandono que se entregaban por indicación legal a Subastas, a eso le sumamos por citar otro ejemplo su experiencia como delegado de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

EL PUNTO ES… Que con estas referencias, dos de los tres puntos que supuestamente tiene en contra el nuevo Auditor se echan por tierra, sin embargo aun queda otro argumento que debe ser aclarado y es el que señala que aparentemente no cumple con el perfil profesional que se requiere.

JORGE ESPINO es sí, Ingeniero Mecánico Electricista, pero también estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cuenta con un Posgrado de la Universidad Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como dato adicional, las reformas autorizadas por la pasada legislatura, quitaron el “candado” que existía para que profesionistas que no fueran abogados o contadores quedaran excluidos de la oportunidad de ser auditores, hoy, lo único que se necesita es nivel de licenciatura o equivalente.

EL PUNTO ES… Que ahora que se exponen todos estos datos, el escándalo desatado por la llegada de JORGE ESPINO ASCANIO parece que solamente tiene fines mediáticos y de golpeteo político, pues está claro que en su elección no se infringió la ley.

Pero, el escándalo no acaba ahí, pues ahora saltan a la palestra cuestionamientos como ¿A quién y porque no le conviene que JORGE ESPINO sea Auditor? ¿Será que JORGE ESPINO representa el cambio que la oposición no quiere en las practicas de revisiones y auditorias al erario?

Me queda claro que su nombramiento no será derrocado y por tanto, solo resta esperar a que el nuevo Auditor se estrene con prácticas y ejercicios de revisiones eficientes, transparentes y que le den a ese ente la credibilidad y confianza de los ciudadanos que perdió desde hace mucho.

COMENTARIOS:

