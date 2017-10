EL PUNTO ES… La evaluación que sigue Daisy Herrera

EL PUNTO ES…

La evaluación que sigue

Daisy Verónica Herrera Medrano

EL PUNTO ES… Que luego de la columna de ayer, vale comentar el trabajo que a lo largo del primer año de Gobierno hizo el Secretario de Administración, JESUS NADER NASRALLAH.

Y es que me comentaban lo que saben, que fue con el trabajo que este hombre hizo en la secretaría que se conformó la primera de las dos partes del Informe de Gobierno.

Me refiero a la parte donde el Gobernador denunció la nómina de aviadores, las unidades chatarra y el patrimonio del Estado que pasó a manos de particulares en actos de franca corrupción.

EL PUNTO ES… Que era un punto básico saber donde estaban parados y de donde iba a arrancar el Gobierno del Cambio, así lo dijo FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a su llegada.

La instrucción fue clara, hacer una revisión exhaustiva de los activos y pasivos, tanto económicos como humanos y materiales y optimizar lo más que se pudiera.

Y ahora sí que como dice el refrán popular “haiga sido como haiga sido” logró optimizar el recurso y entregarle a detalle las evidencias del cochinero que había en la Secretaría de Administración.

EL PUNTO ES… Que en este mismo contexto se ubica el Secretario General de Gobierno, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS.

EL TRUCO, a lo largo de un año, supo llevar con buenos resultados las riendas de la política interna del Estado.

También me dijeron los que saben, que debido a que ha cumplido las expectativas de su Jefe el Gobernador, persiste entre sus afectos más cercanos.

EL PUNTO ES… Que precisamente por esto, son cada vez más las voces que colocan al TRUCO como una de las posibles cartas rumbo al Senado.

No me atrevo a decir si va a jugar o no por una curul en el Senado, lo que si me atrevo a decir es que va a llevar mano en el reparto de las candidaturas.

EL TRUCO es el operador panistas más confiable que tiene CABEZA DE VACA para asegurar el triunfo de su partido en 2018.

EL PUNTO ES… Que es precisamente ahora, después del Informe de gobierno cuando seguramente el Gobernador empezará su propia evaluación.

GARCIA CABEZA DE VACA tiene el compendio que engloba el trabajo de cada una y uno de sus colabores.

Es momento de tomar decisiones y un nuevo impulso para el segundo año de Gobierno que apenas empieza con más retos que el anterior.

