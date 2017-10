EL PUNTO ES… Lo que no sabíamos /Daisy Herrera

EL PUNTO ES…

Lo que no sabíamos

Daisy Verónica Herrera Medrano

EL PUNTO ES… Que había sospechas, denuncias públicas a medias, comentarios de pasillo y dichos de funcionarios vagos y fugaces.

Sin embargo, tras el Primer Informe de Gobierno, todo tuvo más cauce, más entendimiento y detalle.

El Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, habló claro y conciso de todo lo que encontró mal puesto a su llegada al Gobierno y prometió cárcel para los corruptos.

EL PUNTO ES… Que lo que no sabíamos, ahora si lo sabemos y ante ello, el Contralor MARIO SORIA LANDERO y el Fiscal Anticorrupción, JAVIER CASTRO, tienen mucho trabajo que hacer.

Tras las revelaciones del Gobernador, tanto MARIO SORIA como JAVIER CASTRO, no tienen más pretexto para presentar trabajo.

Si ya de por sí, las expectativas de aprender a un “pez gordo” eran grandes con la llegada del “Gobierno del Cambio”, ahora esas expectativas se fueron hasta las nueves.

EL PUNTO ES… Que en un acto de tal importancia como un Informe de Gobierno, se detallaron números, montos y acciones que a estas alturas ya deben estar en expedientes judiciales.

El Gobernador denunció desde el Pleno del Palacio Legislativo, la existencia de nóminas robustas, lujos administrativos y rentas infladas, en la administración que le antecedió.

Detalló el hallazgo de una nómina de 2 mil 395 aviadores, 3 mil 731 unidades oficiales en muy malas condiciones y 600 convertidas en vehículos chatarra.

EL PUNTO ES… Que CABEZA DE VACA habló de contratos encontrados por cientos de millones de pesos autorizados días antes de la elección del año pasado a empresas fantasmas.

Acusó de forma clara a los ex altos funcionarios de dedicarse a hacer negocios mientras la sociedad fue violentada e ignorada.

Dijo además que los que se fueron, desaparecieron expedientes e hicieron uso de sobreprecios en las contrataciones.

EL PUNTO ES… Que hubo más revelaciones: el fondo de pensiones del Estado tiene una deuda de mil 392 millones pesos, lo que pone en riesgo el fondo del retiro de los trabajadores.

La Administración pasada, dejó de pagar a la Secretaría de Hacienda el Impuesto Sobre la Renta de los empleados estatales durante 9 meses.

En resumen, CABEZA DE VACA, acusó un manejo abusivo de las finanzas del estado, que derivó en una carga fiscal insostenible.

EL PUNTO ES… Que no importa que haya pasado un año de que se fueron los ex, el Gobernador precisó que el tiempo no exime a nadie de una eventual responsabilidad legal.

Frente a los legisladores, los integrantes de su gabinete y del Poder Judicial, advirtió que a los corruptos los llevará a la cárcel.

Por ello insisto en que el Contralor y el Zar Anticorrupción tienen los días contados para presentar el trabajo que sustente todo lo denunciado en el Primer Informe de Gobierno.

EL PUNTO ES… Que desde Ciudad Victoria, los panistas le echaron montón a RICARDO ANAYA, ese que brilló por su ausencia en la ceremonia de rendición de cuentas del primer gobierno panista.

El Senador JAVIER LOZANO, le exigió que deje de hacer un doble papel y de una vez se decida y que deje de usar los instrumentos del partido para conseguir la candidatura presidencial.

“Esperemos que pronto se resuelva este asunto por el bien del partido, de la democracia de México y que él se defina”, precisó el Senador.

EL PUNTO ES… Que el Presidente del Senado, ERNESTO CORDERO, se le fue a la yugular por haber aceptado el Frente Ciudadano que dijo agravia a muchos panistas, a él en especial.

ARROYO se dijo totalmente escéptico de que prospere el llamado FRENTE CIUDADANO e insistió en que al PAN le convenía ir sólo para ganar la presidencia.

Otro panista de talla nacional, RAFAEL MORENO VALLE, urgió a su presidente RICARDO ANAYA a impulsar el método de selección de candidato para que emerja lo más pronto posible.

EL PUNTO ES… Que esto nos demuestra que a pesar de que el PAN tiene el mejor de los escenarios de los últimos tiempos, las pugnas internas lo siguen fracturando y debilitando.

Si no arreglan pronto sus diferencias, el PAN cada vez estará más lejano de conseguir el triunfo con todo y Frente Opositor.

Lo único que le ayuda al PAN es que en la casa de enfrente en el PRI también “se cuecen habas” y cada quién anda por su lado.

COMENTARIOS:

