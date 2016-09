En “capilla” 2 mil concesiones del transporte

“En capilla” 2 mil concesiones de transporte

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

Alrededor de dos mil concesiones del transporte público podrían ser retiradas y/o canceladas por la futura administración estatal ya que sus registros presentan algún tipo de irregularidad.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, René Salinas Treviño, explicó que la presente administración tiene “fichadas” estas concesiones, “muchas de ellas porque no han revalidado sus permisos, sus concesiones o no han presentado sus vehículos en las condiciones en las que los tienen que presentar o no han cumplido con los lineamientos”.

Sin embargo, apuntó, que ya no alcanzan a darlas de baja, por lo que será misión de la nueva administración decidir si les da un nuevo plazo para subsanar las fallas que tengan sus registros o las cancela.

“Hablábamos del orden de 2 mil concesiones que están en proceso de revisión, si tienen alguna falta documental o no han presentado el vehículo, si viene y lo resarce pues ya todo está bien, pero nosotros ya no alcanzaremos a hacer esa revisión”, apuntó.

En este mismo tema, dijo que precisamente por incumplir los lineamientos y condiciones de las unidades del transporte público es que no se procedió al aumento a la tarifa del pasaje que pedían los concesionarios.

“Dijimos que el aumento solo si los concesionarios cumplían con una serie de requisitos que pusimos desde un principio, no los cumplieron, no hay aumento”.