Encaran a funcionario por acoso sexual

Encaran a Funcionario, presuntas víctimas de acoso

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

Trabajadoras de la Dirección de Centros Regionales de Desarrollo Educativo, presuntamente víctimas de acoso sexual y laboral, encararon a su director, Arturo Sarrelangue Martínez, a quiénes le reclaman una serie de proposiciones indecorosas.

El funcionario, actualmente enfrenta una denuncia penal en su contra bajo el expediente judicial 152/2017 y otra ante la contraloría Gubernamental del Estado por Hostigamiento Sexual, Acoso Laboral y otros.

A través de un vídeo que se hizo circular por las redes sociales, las denunciantes encararon al funcionario, le reclaman sus peticiones fuera de contexto y le exigen respeto.

El Director de Centros Regionales de Desarrollo Educativo, se limita a quedarse callado en gran parte del vídeo y luego señala que esa, (las acusaciones) son su versión y no la suya.

“Respeto es lo que siempre hemos pedido nosotros y no lo hemos tenido de su parte”, acusa una de las trabajadoras, a lo que el funcionario, pide que le diga ¿en que le ha faltado él al respeto?.

“El día que usted llegó, yo me entrevisté con usted, supuestamente aquí, es algo obvio, estoy en mis labores, entonces tiene que hacer preguntas de trabajo, cosa que no sucedió, usted me preguntó que si yo tenía familia, que si tenía hijos, le dije que sí, que tenía un hijo pequeño, me dijo que edad tiene, le dije que tenía un año y medio” y prosigue la madre trabajadora:

“La pregunta más tonta vino de su parte al preguntarme: ¿oye y todavía le das leche de tu pechito?”

“A caray” responde el Director Sarrelangue y sonríe para luego ser señalado nuevamente por la acusadora.

“Y no conforme con eso me ofendió totalmente al decirme que si algún día le podía enseñar”.

“A bueno esa es su versión, además yo creo que a muchas compañeras he atendido y sabe porque les he preguntado esa situación para entenderlas”, le contradijo el jefe.

Este es parte del clima laboral que se vive en esa oficina desde que se radicó la denuncia penal ante la Unidad 2 del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, bajo el número de expediente 152/2017 por Hostigamiento Sexual y que el 6 de abril de 2017 se radicó en la Contraloría.