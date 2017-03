“Enojados y confundidos” reclaman refundación del PRI.

Cd. Victoria.-

Priístas reclaman “movilidad” a la dirigencia estatal y “enojados y confundidos” exigen la refundación del partido.

Humberto Valdez Richaud dirigente del “Movimiento Territorial” hizo pública su postura a través de una carta, donde a la vez se “destapa” para la dirigencia estatal.

Aqui el documento:

Amigos (as), orgullosamente familia del MT..

Ante la falta de movilidad del partido desde el 6 de Junio del 2016, ante la falta de proyectos y acciones por la dirigencia del CDE del PRI, ante la nula comunicación que existe por parte de los que se quedaron al frente del comité directivo estatal, ante la falta de respeto a quien le ha dado una entrega total y la mayoría de votos entre los sectores y organizaciones en el pasado proceso electoral, me refiero al MT; y al escuchar a varios compañeros que al igual que nosotros, estamos enojados y confundidos con la falta de participación política del CDE del PRI, he decidido participar por la presidencia estatal de nuestro Instituto Político en Tamaulipas, tengo coraje, energía, experiencia, tiempo y no tengo ambiciones personales, me conocen y conozco los lideres en los 43 municipios del estado, en la mayoría de las 2826 colonias y en los más de 1300 ejidos y comunidades agrarias, en la gran mayoría tengo amigos.

Me avalan 35 años de participación ininterrumpida, desde la pega de calcamonías hasta los puestos de dirigencia estatal. Me avala una familia que apoya y participa en todos los procesos electorales. Me avalan muchos amigos que con solo saber de mi interés, se sienten tomados en cuenta.

Me avala el Movimiento Territorial, la organización de mayor participación, a lo largo y ancho del estado, con los que he llorado derrotas y he festejado triunfos.

Me avalas tú….

Humberto Valdez Richaud.