Felipe se fue por las prebendas.-Juan Alonso

Cd. Victoria.-

El exdiputado local y exdirigente del PRI Juan Alonso Camarillo lamentó la renuncia del PRI “porque en 30 años no entendió distinguir al partido de la dirigencia”.

“Que lamentable que con treinta años de militancia no haya podido distinguir en todo ese tiempo lo que es el Partido y lo que es su dirigencia. Pareciera que Felipe estuvo con nosotros por las prebendas que esté representaba para el y al ya no verlas o sentirlas en un futuro próximo abandona la nave que un día fue su motivo de orgullo”, dijo.

-¿Como ve la renuncia de Garza Narvaez?

-Que no la apruebo

Entre otras cosas dice que el Partido lo abandono o nos abandono. Quien nos tiene abandonados es la dirigencia nacional y la estatal. El Partido no son nada mas sus dirigentes son sus seccionales, sus dirigentes de las colonias, de los sectores y sus organizaciones, sus diputados federales y locales, sus presidentes municipales. Es su historia , su presente y su futuro, su ideología, sus estatutos.

