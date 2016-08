Frenan deuda del Estado y municipios

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

A través de las reformas a la Constitución Política del Estado y la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal, los diputados pusieron freno a la deuda pública desmesurada en el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales.

Con reformas que refuerzan las medidas en materia de disciplina financiera, se evita el endeudamiento irregular de los Municipios y Gobierno del Estado, al establecer que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

El saldo insoluto del monto principal de los créditos a corto plazo no debe exceder el 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Únicamente podrán contratar deuda cuando ésta se destine a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamiento así como las reservas que deben constituirse en relación con las mismas.

Los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones. Para el otorgamiento de la autorización se deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del ente público a cuyo cargo estaría la deuda pública.

Las operaciones de refinanciamiento o reestructuración no requerirán autorización pero deberán hacerse bajo las siguientes condiciones exista una mejor tasa de interés, no se incrementen los saldos insolutos y no se amplié el plazo de vencimiento original.

A partir de estas reformas se establece que el Gobierno del Estado y de los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades a corto plazo, pero sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres antes del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.