Heredó Egidio deuda de 973 mdp con ASF

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

La administración de Egidio Torre Cantú, heredó un adeudo de 973 millones de pesos en observaciones pendientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por uso indebido de recursos entre los años 2011 y 2015.

Estos 973 millones de pesos corresponden a recursos no ejercidos, falta de documentación comprobatoria del gasto, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias y recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa del gasto federalizado.

Este adeudo, también incluye pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas en nómina, retenciones no enteradas a terceros institucionales, conceptos no autorizados por la instancia coordinadora federal o un pago excedente en prestaciones no ligadas al salario.

Los rubros de mayor impacto por malos manejos financieros son el de Seguridad Pública y el de Educación, que precisamente también son de los que mayor cantidad de recursos reciben del Gobierno Federal.

El reporte de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, revela que durante ese año, casi la mitad del recurso enviado por el Gobierno Federal para apoyar las tareas de Seguridad Pública, es decir, 135.3 millones de pesos, cayeron en subejercicios por no ejercerlos.

El no ejercer estos recursos, generó que se incumplieran metas en materia de atención a la ciudadanía a través del C4 y se rezagara la eficiencia y profesionalización de las corporaciones policiacas.

La Auditoría Superior de la Federación, dictaminó que Tamaulipas no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP).

De acuerdo a las revisiones del ente fiscalizador al 81.6 por ciento de los 294 millones 865 mil 200 pesos, que el Estado recibió de este fondo, al 31 de diciembre del 2015, Tamaulipas no ejerció el 45.9 por ciento de los dineros, es decir, 135 millones 343 mil 126.8 pesos que no aplicaron.

Con motivo de la intervención de la ASF, el Estado se vio obligado a solventar gastos, sin embargo, le fue imposible acreditar el destino de 26 millones 203 mil 800 pesos del FASP 2015.

Otros de los fondos federales en donde se detectaron irregularidades es el Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), en donde tan solo en el ejercicio fiscal de 2015, hubo 49 trabajadores no localizados que cobraron un monto de 11 millones, 822 mil pesos.