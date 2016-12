MAGISTER DIXIT.

Alcaldes

Por: Armando Castillo Gutiérrez.

NO HAY NINGUNA duda a cerca del trabajo que han desplegado en los primeros tres meses de su administración, o al menos, de que en este tiempo, han sido los cuatro alcaldes que más han figurado en los medios.

Hablamos de los casos de ANDRÉS ZORRILLA, en Madero; ENRIQUE RIVAS, en Nuevo Laredo; ÓSCAR ALMARAZ, en Victoria y MAKI ORTIZ, en Reynosa.

Políticamente sin duda, por el apoyo y la cercana relación con el actual gobernador del estado FRANCISCO CABEZA DE VACA, el que más sobresale en ello es el edil de Madero, ANDRÉS ZORRILLA MORENO.

El municipio ha superado en el sur a la maestra MAGDALENA PERAZA GUERRA que en Tampico, ni su pleito iniciar con el ex alcalde del puerto GUSTAVO TORRES SALINAS, le sirvió para mantenerse en los medios.

Los otros dos alcaldes que debido a su trabajo y sus amarres han ganado notoriedad, de manera positiva son en Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR y en Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER.

Desde el inicio de su mandato ambos parecen incansables, encabezando jornadas de trabajo y reuniones, atendiendo peticiones de la ciudadanía y resolviendo problemas que a final de cuentas, benefician a sus conciudadanos.

La lista de ediles con trabajo positivo ofrecido en estos tres meses es corta, pero aquí se agrega la notoriedad que ha alcanzado MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ en Reynosa, que se le ha pasado más tiempo en enconos y enfrentamientos con gente de su mismo partido.

Se nota la ausencia en estos días de alcaldes como JESUS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE en Matamoros, JUAN FRANCISCO LEAL, en Mante, y ya no tanto la de JUAN DE DIOS GUAJARDO ANZALDUA en Rio Bravo, pues este último ya sabe para qué sirven las redes sociales.

De perdido aprovechó el pretexto de la Navidad, para hacer un spot y con gorrito rojo, rodeado de funcionarios de su Ayuntamiento, deseo parabienes a sus conciudadanos.

Esperemos que el año que viene el resto de los alcaldes se pongan las pilas, y que los que han mostrado interés por responder a los ciudadanos en cada uno del resto de los ayuntamientos, sigan trabajando como hasta ahora.

Que difundan sus acciones aunque sea en redes sociales.

EN LO QUE ES LA ÚLTIMA sesión del Instituto Electoral de Tamaulipas de este 2016, el órgano electoral ha comenzado prácticamente a trabajar para preparar el terreno rumbo a la próxima elección del 2018.

Encabezados por el consejero presidente de este organismo en la entidad, JESUS HERNÁNDEZ ANGUIANO, aparte de definir las prerrogativas políticas que en suma alcanzará los nueve millones d espesos para los partidos políticos con registro durante el 2017, recursos que prácticamente solo servirán para enfrentar los gastos operativos, también se definió el reglamento a través del cual, podrán comenzar a trabajar quienes aspiren a formar los partidos políticos locales.

Como todos sabemos, en el 2018 junto a la elección presidencia, de senadores y diputados federales, también deberá de llevarse a cabo comicios para elegir alcaldes, una vez que esta elección se ha empatado a los comicios federales.

En la misma, Tamaulipas podría recibir solicitudes de candidatos independientes como ya sucedió en la elección anterior pero ahora, también puede presentarse la participación en los comicios locales de aspirantes propuestos por los partidos locales.

El trabajo de HERNÁNDEZ ANGUIANO entonces debe ser desde ahora terso, para evitar sobresaltos en el camino de la democracia, y como en la anterior elección local, llevar el barco a buen puerto, considerando que él, deberá de seguir al frente de este organismo toda vez que fue electo por siete años para estar al frente del IETAM.

Y aunque oficialmente el año electoral comienza hasta el próximo mes de septiembre, por ahora, ya se comienza a trabajar en lo que se refiere al registro de los partidos políticos.

EN ESTE DÍA DE NAVIDAD, pocos, por no decir que la gran mayoría de los funcionarios del gobierno municipal y del estatal, aprovecharon el pretexto la celebración para enviar cartas o mensajes de felicitación. No se diga pequeños obsequios como se acostumbraba en antaño.

Es cierto, son otros tiempos, son otros vientos. De hecho, sabemos que únicamente el Secretario de Desarrollo Rural GONZALO ALEMAN MIGLIOLO tuvo la atención de regalar una agenda y dicen, un buen vino de mesa.

A estas alturas del torneo, nuestro amigo, el malogrado Filósofo de Guémes, RAMÓN DURON RUIZ, ya habría mandado su acostumbrada felicitación.

La verdad, no es por pedir algún presente, es solo el ánimo de citar esta situación que bien pudiera deberse a la grave crisis económica, pero nunca a la ausencia de valores navideños.

Y para no incurrir en la lista de traicioneros de nuestra festividad.

Aprovechamos es espacio para ofrecer nuestros mejores deseos y que en familia, disfruten esta Natividad.

….Permiso.

