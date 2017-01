MAGISTER DIXIT

Carestía

Por: Armando Castillo Gutiérrez.

DIFÍCIL PANORAMA LE ESPERA a todos los partidos políticos.

Finalmente los temas centrales que por años dominaron el panorama social, como son la falta de empleo y la inseguridad, fueron superados, en unos cuantos días.

El tema energético terminó por rebasar el interés, generar inconformidad e infundir la preocupación en todas y cada una de las familias.

No solamente estamos abriendo el año con el incremento al precio de las gasolinas, a ello se ha sumado también la liberación en los precios del gas y por si fuera poco, también de la energía eléctrica.

Y ello ha enardecido el ánimo de quienes por años, tenían como deporte favorito, el atacar las acciones del Gobierno. Ahora, tiene una excelente oportunidad de sacar jugo a estas preocupantes medidas.

De hecho, los costos de productos y servicios también se verán incrementados.

Esperemos entonces aumento a los costos del pasaje tanto urbano como foráneo en todas y cada una de nuestras ciudades.

Agreguemos aquí el ajuste que sufren ya los materiales de construcción.

Sume usted, como la lo han dejado entrever quienes se dedican a estos renglones de la producción, ajustes en los precios de la leche, las tortillas, el huevo, la carne. Las frutas y legumbres.

El golpe a la economía familiar, no es pasajero. Este no es ajuste cualquiera.

Las consecuencias políticas no se habrán de hacer esperar y seguramente, el próximo año, esta liberación de precios en los costos de hidrocarburos, terminarán por afectar al PRI a nivel nacional. Aunque nosotros seguimos pensando que todos los partidos, son iguales.

Mientras se da el tiro el en los ajustes de precio de bienes y servicios, de productos básicos todo lo que requiera combustible o electricidad para producirse, también tenemos que multiplicarnos para pagar los impuestos federales y locales.

En medio de esta lamentable medida que empeora la situación económica de todos, la convocatoria del compañero periodista ANIBAL MARTÍNEZ GONZÁLEZ en rechazo al llamado gasolinazo, sigue sumando adeptos.

Al igual que en otros estados ciudadanos molestos con esta medida, en Tamaulipas, nuestro compañero ha liderado, sin banderas políticas, encausando la inconformidad social en pacíficas protestas, como muestra del rechazo social a estos incrementos.

Criticable en cambio es el silencio que han tardado diversas organizaciones, por supuesto que aquí, principalmente aquellas que agrupan a miles de obreros.

Ni EDMUNDO GARCÍA ROMÁN, que desde hace más de diez años explota las siglas de la CTM, ni LUIS IBER TERAN TRUJILLO, que encabeza a la CROC, las dos primeras principales organizaciones obreras en Tamaulipas, han enviado valor para pronunciarse al respecto.

Y a como se han conducido desde que asumieron esos liderazgos, al parecer, prefieren seguir postrados ante las decisiones del gobierno, que afectan a sus representados.

El primer reclamó que seguramente recibirán, ya no es el de los ajustes a los energéticos.

La primera demanda seguro será, el buscar un incremento al salario mínimo que por ahora, está más que pulverizado.

Y en buscar el ajuste a la alza, es un asunto que ha escapado de sus manos desde hace muchos años.

EL AÑO NUEVO SORPRENDE al PRI tamaulipeco con una dirigencia que en forma interina sigue a cargo de AIDA ZULEMA FLORES PEÑA.

Ni las presiones de distinguidos militantes de este organismo político sirvieron para obligar a la dirigencia nacional priista, a emitir la convocatoria para elegir al nuevo presidente del Comité Directivo Estatal.

El asunto es que los del tricolor, siguen perdiendo tiempo para comenzar a preparar s participación en el próximo proceso de eleciones, en donde posiciones de carácter local y federal, volverán a estar en juego.

No debemos aprendernos que ahora, el PRI jugando el papel de oposición, batalle para escoger candidato a la dirigencia estatal.

Y luego del papelón que hicieron en los anteriores comicios, también batallen en su momento, para elegir candidatos.

