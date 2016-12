MAGISTER DIXIT.

Tenencia

Por: Armando Castillo Gutierrez.

EL OFRECIMIENTO ERA, el terminar y cancelar el cobro, que desde 1968 se vi me alegro picando el el país y que inicialmente era de para obtener recursos que en aquel entonces, servirían para el apoyo de la preparación y desarrollo de los Juegos Olímpicos.

Así han pasado los años, en medio del desencanto popular y el rechazo total al pago de este tributo.

Gobiernos van y los que vienen, vuelven a renovar el interés y a encabezar la demanda popular, de terminar con la aplicación de este cobro.

En algunas entidades han cumplido, en algunos casos, desde hace dos años y han terminado con el impuesto a la tenencia, que anteriormente era potestad de la federación pero que hace apenas tres años, corresponde a los Estados definir si lo sostienen o lo retiran.

En los Estados de alrededor, por ejemplo, San Luis Potosí, desde el anterior sexenio que encabezó FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ, se tomó la decisión desde el 2015 de , beneficiar a los propietarios de vehículos.

Los dueños de 610 mil unidades desde entonces, y en esta nueva administración estatal a cargo de JUAN MANUEL CARRERAS, se mantiene, lo que es un gran apoyo para los propietarios de unidades nacionales.

En Coahuila, apenas la semana anterior, RUBEN MOREIRA acaba de anunciar que en su estado, tampoco van a lastimar la maltrecha economía de los propietarios de los dueños de unidades motrices nacionales.

Ahí el gobierno de esta norteña entidad ha decidido tampoco aplicar el cobro de este impuestos. Ahí suman 760 mil propietarios de vehículos que ya no pagan este impuesto.

Pese a la bancarrota en la que recibió su estado, lo que lo ha obligado a emprender una campaña para colectar fondos con los cuales se ayuda para acá molestar el salario de burócratas, trabajadores de salud, maestros, pagar a proveedores y demás, MIGUEL ANGEL YUNES también decidió no cobrar más la tenencia.

En Veracruz, 310 mil propietarios de vehículos nacionales que conforman el padrón vehicular, y sus familias, se lo agradecen.

Pese a su oferta de campaña y seguro que con ello gano miles de votos, JAIME RODRIGUEZ CALDERÓN , traicionó la confianza depositada en el y en su proyecto.

Los 2 millones 537 mil propietarios de vehículos de que conforman el padrón en esa entidad, bajita la mano, le han recordado a El Bronco a un familiar muy cercano.

Como los políticos afines a partidos, el aspirante a la candidatura ciudadana a la presidencia de la república, le faltaron pantalones para sostener su palabra.

No tiene ni cómo defenderse puesto que en otras entidades, sin el Producto

Interno Bruto de Nuevo León, han hecho más, en favor de los propietarios de vehiculos.

Así se van acumulando errores. Así se va sumando la desaprobación popular.

El desencanto comienza a surgir entre los ciudadanos que se van dando cuenta que al paso de los días, las semanas, los meses y los años, que todos los partidos son lo mismo y que todos políticos, están cortados, con la misma tijera.

EN BREVE, AL INICIAR EL NUEVO año, los partidos políticos deberán de comenzar la labor de renovar sus dirigencias municipales y en algunos casos, como el PRI, deberán de trabajar en la elección de su nuevo dirigente estatal.

En este partido de nada o casi nada han servido las exigencias de destacados militantes que buscaban a toda costa marcar los tiempos y obligar al CEN a emitir las reglas bajo la cuales se tendrían que realizar las acciones para llevar a cabo la asunción del nuevo líder tricolor.

El reacomodo que en el PRI puede ser una oportunidad para algunos militantes que, como

SERÁ EL PRÓXIMO mes de febrero, cuando el diputado local

CARLOS MORRiS TORRE organice el torneo de pesca en la playa de La Pesca, en Soto la Marina.

El joven político priista, vio el buen resultado en las competencias que de este tipo, organizó cuando fue presidente del Comité Municipal de Victoria y ahora, quiere repetir color desde el Congreso de Tamaulipas.

Inicialmente el torneo se levanta a cabo los últimos días de diciembre.

El proyecto ahora, es llevarlo a cabo el 14 de febrero, de esa manera se celebrará el Día de la Amistad. Pero también, la fecha de nacimiento de quien fuera su tío, el doctor

RODOLFO TORRE CANTÚ.

…permiso.

Correos Electrónicos

armandocastillo_gtz@hormail.com

armandocastillogutiérrez@gmail.com