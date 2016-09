Mamá de Cristian desconfía de justicia tamaulipeca

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

Tras asegurar que las autoridades alteraron las pruebas de rodizonato de sodio de su hijo muerto Cristian de Jesús Reyna Ortiz y las de sus acompañantes y tener en prisión preventiva con privilegios a los dos policías procesados por el caso, la madre del joven muerto a balazos en Tula desconfía de la justicia tamaulipeca.

En conferencia de prensa ofrecida en Ciudad Victoria, la señora Bellarina Ortíz dijo que sus abogados están en la búsqueda de elementos que les permita apelar para que se sustituya la rodizonato de sodio y garantizar que haya imparcialidad en el proceso.

“Me dejan mucho que desear desde el momento que están saliendo positivas las pruebas a los muchachos cuando los muchachos no traían armas, ellos no dispararon armas y no se encontró ningún arma porque no las había”, dijo frente a los reporteros.

Dijo que de manera indebida los dos policías que enfrentan el proceso judicial por la muerte de su hijo están aislados en prisión preventiva lo que consideran es un privilegio que no debería existir y ser tratados sin contemplaciones.

Alimentada por el dolor de la pérdida de su hijo, Bellarina Ortíz, quién admite que no conoce de leyes pero que si sabe lo que es justo y lo que no, pide la pena máxima para los asesinos de sus hijos.

Indicó que los habitantes de Tula piden justicia para su hijo muerto pues son muchos los testimonios en aquel municipio que dan cuenta de la honorabilidad de su hijo por lo que no permitirá que se manche su memoria.

“Estamos pidiendo justicia para mi hijo porque fue asesinado de una manera cobarde, de una manera cruel, con toda la hazaña lo hicieron, andaban totalmente alcoholizados, tengo miedo porque sé que están buscando la manera de tramitar un amparo, yo espero que ese amparo no sea otorgado porque eso nos estaría dando muestra que la autoridad va actuar a favor de ellos”.

La señora Bellarina fue enfática y dijo “no lo vamos a permitir yo no sé hasta dónde tenga que ir para que se esclarezca este asesinato, no quiero que la memoria de mi hijo sea manchada porque como ya se los dije mi hijo era una muchacho bueno”.

Concluyó que la sociedad está esperando a que las autoridades sepan actuar como lo deben de hacer, que sepan impartir la justicia, pues insistió “no estamos pidiendo nada que no sea justo”.