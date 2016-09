Mirna Reyes, la embajadora musical de la UAT

Cd. Victoria, Tam., 3 de septiembre de 2016.

“Es un gran honor ser embajadora musical de la UAT en Europa: Mirna Reyes

• La violinista tamaulipeca anuncia nueva temporada de conciertos.

​“Ser embajadora musical de la UAT en Europa, es un gran honor; me apasiona mucho el ser solista, pero también me apasiona mucho compartir y mostrar lo que somos los tamaulipecos y lo que somos los que pertenecemos a la UAT”.

​Así lo expresa la violinista internacional Mirna Reyes, quien representa con gran orgullo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en los escenarios internacionales, junto a reconocidos músicos de todo el mundo.

​De visita en esta capital, luego de concluir conciertos en Europa y Estados Unidos, Mirna Reyes estuvo con el Rector Enrique Etienne Pérez del Río, a quien informó de sus recientes presentaciones, así como de la actividad planeada para lo que resta del 2016.

​En entrevista, acompañada por su madre, la Maestra Mirna Sánchez Porras, quien es oboísta de la Orquesta Sinfónica de la UAT, destacó que el pasado mes de julio participó como solista invitada en el aniversario de oro del Festival “Bar Harbor Music” en Maine, Estados Unidos, ante los decanos de las universidades más importantes de ese país.

“Di una lectura, una conferencia donde hablé sobre mi trabajo como embajadora de la UAT, y además que di dos conciertos, esperamos que salga el documental y en cuanto lo tenga lo voy a compartir”, comentó.

Dio a conocer también que durante un tour en Holanda, ofreció un concierto para la Oficina de Patentes de la Unión Europea, donde le invitaron para otro concierto que dará en noviembre, con lo cual tendrá seis conciertos más en Europa, entre estos para una importante sociedad de diplomáticos de La Haya.

“Voy a tocar con el pianista español, Javier Krohn, entre otras cosas, vamos a hacer el primer proyecto, donde me toca a mí participar en el convenio entre el Prins Claus Conservatory y la UAT. Es de un cuarteto de cuerdas del conservatorio de Groningen, van a tocar conmigo como solista”, apuntó.

Refirió también que se está trabajando un acercamiento con directivos de la Asociación de Conservatorios de la Unión Europea, ya que sería muy importante para la UAT pertenecer a esta organización de muy alto nivel.

Para finalizar, dijo que su temporada de conciertos la inicia el 12 de octubre en Tampico como solista con la Orquesta Sinfónica de la UAT en el concierto de aniversario de la Catedral de Tampico.

En Europa es a partir del 18 de noviembre, y regresará a nuestro país para estar el día primero de diciembre en un concierto con la OSUAT programado en el Teatro Metropolitano de Tampico.