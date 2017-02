Moreno Valle, pide a clase política

no participar en marcha vs Trump

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

El aspirante a la Presidencia de México, Rafael Moreno Valle, hizo un llamado a la clase política de México y al Gobierno Federal a no participar en las marchas programadas para este domingo 12 de febrero en contra de las acciones de Donald Trump hacia México.

El también ex Gobernador de Puebla, estuvo en rueda de prensa en la zona sur del estado, previo a participar en una cabalgata de 12 kilómetros en el municipio de Aldama, en donde hizo un llamado para que las marchas contra Trump sean un “esfuerzo ciudadano”.

Moreno Valle consideró que la marcha no debe ser ni a favor ni en contra de nadie local, sino un mensaje hacia el exterior, particularmente hacia los Estados Unidos, de que los mexicanos estamos unidos y que somos capaces de hacer a un lado nuestras diferencias ideológicas y partidarias para defender a nuestros paisanos en la unión americana y para defender los intereses nacionales.

“Me parece que lo prudente es que los partidos de un paso atrás y también el propio gobierno no trate de manejar el tema como algo a favor. Yo no estaré participando y hago el llamado a la clase política para que pueda dar un paso atrás y se vea un esfuerzo ciudadano, no es el tiempo de estarnos dividiendo es el tiempo de la unidad”, precisó.

Rafael Moreno Valle, estuvo la noche del viernes en una cena con empresarios de la industria petrolera, de quienes dijo, son hombres y mujeres comprometidos con México, que no pueden ni deben hacerse a un lado en estos momentos complicados pues el país necesita que ellos crean en México, que sigan invirtiendo en nuestro país y que sigan creando empleos.

MURO NO RESUELVE MIGRACION

Respecto a la creación del muro en la frontera mexicana con estados unidos como medida para acabar con el problema migratorio, Rafael Moreno Valle, consideró que en nada coadyuvará a la solución del problema y exhortó al Presidente Trump, a tomar otras medidas que si sean efectivas como invertir en los estados expulsores de migrantes.

Señaló que la única forma efectiva de evitar la migración, es creando oportunidades, pues la gente que se va no es por gusto, se va por falta de oportunidades, entonces, si una fracción del dinero que Trump piensa invertir en el muro, lo invirtiera en crear proyectos productivos y oportunidades en los estados expulsores de magantes en nuestro país y en los países expulsores de magantes en centro América y Latinoamérica podría lograr un mucho mayor impacto en términos de lo que desea.