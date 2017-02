No habrá guerra con Trump.- Fix

Cd. Victoria.-

Pensar en ataques a la soberanía de México en las nuevas relaciones con el gobierno de Estados Unidos “es dramatismo” porque “hasta el momento, sí ha habido un cambio de postura pero no ha pasado nada grave”, sostuvo hoy aqui el investigador de la Universidad Nacional (UNAM) Héctor Fix.

Entrevistado previo a su participación en el ciclo de conferencias de la Unidad Academica de Derecho de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, en el marco del centenario de la Consditución Mexicana, el investigador de la UNAM dijo que:

“Yo la verdad no se si el tema es la soberanía, es un tema de relaciones con un pais vecino, nos conviene y también a ellos tener relaciones amistosas y también a veces no son amistosas, pues tambíen México puede tomar sus medidas, si eso es una defensa de la soberanía me está sonando dramático, no estamos hablando que nos vayan a invadir o cosas por el estilo”.

Afirmó que en la presidencia de Donald Trump las relaciones México-Estados Unidos “serán dificiles” y el interés de ambos pais está en ir tomando acuerdos.

“Uno puede prever cosas que pueden pasar hacia el futuro, pero estrictamente no ha pasado mucho hasta ahora, sí hay claramente un cambio de politica y postura en varios temas pero hasta donde yo puedo ver no ha pasado nada grave”, dijo.

