Pide Obispo quitar recursos a partidos políticos

Cd. Victoria.-

El Obispo Antonio González Sánchez afirmó que el “Plan de Austeridad” anunciado por el gobierno estatal “en principio es bueno y vamos a ver que pasa” y que “si de veras es”, debe ampliarse a otras áreas de la administración pública incluyendo al subsidio de los partidos políticos.

“Porque si estamos hablando de una austeridad a nivel estatal pues yo creo que se tiene que abrir a otros lugares y se tiene que abrir a otros sectores, que si de veras el gobierno a nivel estatal el goernador está hablando de una medida de austeridad no se puede concretar o centrar en un grupo de secretarios o de lo que sea”, señaló entrevistado al término de la misa dominical.

El líder católico dijo que “nunca he entendido porque el gobierno debe subsidiar a los partidos políticos”,

“Yo espero que esto es el inicio de algo más, que esto no quede aquí”, dijo.

