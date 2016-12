Policías reprobados, seguían laborando: SSP

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

A su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas, Luis Felipe López Castro, encontró que policías que habían reprobado los exámenes de control y confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública seguían laborando en Tamaulipas.

Tras revisar los expedientes y comprobar que los elementos reprobados seguían trabajando, el Secretario optó por analizar la situación financiera para determinar si era factible la liquidación y proceder con la baja de los policías.

“Las bajas que se han dado por no acreditar la evaluación de control de confianza, no habían sido dado de baja desde la administración anterior, ahorita procedimos a ver si existía el dinero, estaba el dinero para dar la liquidación”, explicó en entrevista.

En este primer “paquete” de policías que fueron dados de baja se contabilizó a 69 elementos los cuales fueron liquidados conforme a la ley y que de acuerdo al Secretario de Seguridad Pública no se violó ninguno de sus derechos.

En 2017, la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) a través del ITABEC retomará la oferta de becas de excelencia para la comunidad estudiantil tamaulipeca, informó el Titular de la Unidad Ejecutiva de la SET a Mario Andrés de Jesús Leal Rodríguez.

Además de que se retomará este esquema, adelantó que se triplicará el recurso destinado para el pago de estos cheques, lo que pasaría de entre 4 y 5 millones de pesos, a los 12 y 15 millones de pesos.

“En el caso anterior de becas de excelencia no hubo concurso, por lo tanto no hubo cheques porque no hubo concurso, el gobierno anterior decidió no hacer ese concurso, nosotros y es orden del gobernador, que se tripliquen las becas”, precisó en entrevista.

Consideró prudente aclarar que la beca de excelencia en el último semestre no se concursaron, “no es que no hubiera habido beca de excelencia, cada beca se concursa, se emite un concurso para que todos aquellos que se sientan en la posibilidad de tener una beca de esta naturaleza accedan a presentar todos los requisitos que piden en este caso el estado y la federación”.

