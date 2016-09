Preocupa a Cabeza de Vaca la deuda pública

Preocupa a CDV deuda pública

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

El Gobernador Electo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se dijo preocupado por el nivel de endeudamiento del Estado y confió en que el Gobierno de Egidio Torre Cantú, sea claro y preciso en esta información.

En entrevista radiofónica, Cabeza de Vaca, confió en que exista buena fe de parte del gobernador constitucional para clarificar las dudas que han estado surgiendo durante este proceso de entrega-recepción.

“Confío en que exista la buena fe del gobernador del estado saliente, para dejar unas finanzas sanas que nos permitan sacar adelante al estado de Tamaulipas”, señaló García Cabeza de Vaca.

Recientemente las calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings, Tamaulipas elevó el riesgo de la deuda pública por lo que, fue calificada con perspectiva negativa, al duplicar los pasivos de largo plazo que registró al cierre del año 2010.

El Gobernador Electo, mostró su preocupación en el tema:

“Es una de las preocupaciones que tenemos, que no han sido claros en el tema de endeudamiento, que están dejando en el estado de Tamaulipas; espero que no sea el caso, pareciera que hay algunas cifras que no están cuadrando”.