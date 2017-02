Saldrá PRI del cochinero.- Enrique

Cd. Victoria.-

El PRI saldrá del “cochinero” en el que cayó el pasado 5 de junio que perdió la gubernatura, la mayoría en el Congreso y más de la mitad de las alcaldías “porque no hay de otra”, afirmó el exalcalde Enrique Cárdenas del Avellano.

-¿Saldrá el PRI del cochinero?

-Tarde que temprano tiene que arreglarse, a lo mejor no en una semana ni en dos, pero de que se va a arreglar se va a arreglar, no hay de otra.

“Voluntad es todo lo que falta y respetar los estatutos del partido”, dijo entrevistado por noticierodevictoria.com.

-No vemos unidad, liderazgos ni voluntad

-Por eso, hay que buscarlas y eso es lo que voy a hacer esta semana. Los que quieran ir, es voluntario y los que quieran trabajar.

-¿No seré en el fondo la disputa por los cargos elecorales del 2018?

-A lo mejor puede ser, pero por lo pronto lo que hay que hacer es unirnos, para sacar adelante la chamba, de otra forma no se va a hacer.

Anunció que regresará al Tribunal Electoral para demandar que el PRI emita la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal, que denuncia, está en la ilegalidad por violar los estatutos tras la renuncia en octubre a la presidencia de Rafael González Benavides.

Por otro lado, Ramiro Ramos subsecretario de Acción Política del CEN del PRI dijo que “el PRI es un partido de tiempos y formas y yo creo que se van a cumplir los tiempos y las formas siempre ¿que es lo que sigue? candidatos de unidad y nos va a ir muy bien en el partido en todos los sentidos”.

-No vemos unidad, liderazgos ni voluntad para el rescate del PRI

-Yo siempre he dicho que la gente vota por tres razones y como partido político siempre nos concentramos en las elecciones y cuenta el desempeño de gobierno. Lo que tenemos que buscar es candidatos competitivos, que la gente los vea bien, tengan conocimiento de territorio, una plataforma electoral y tengan una identificación con los ciudadanos, vamos a tener que ir en el 2018 con candidatos altamente competitivos porque vamos a ir a una elección de tercios o a lo mejor de cuartos.

