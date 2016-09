Seguimos “permanentemente” en Tamaulipas .- La Marina

Cd. Victoria.- El Vicealmirante Francisco Pérez Rico Comandante de la 1a. Zona Naval afirmó que las fuerzas federales “son instituciones nacionales de caracter permanente, ni la (Secretaría) de la Defensa, ni la Policía Federal ni nosotros nos vamos a retirar” al cambio de gobierno el próximo 1 de octubre al relevo de las autoridades de Tamaulipas.”Bajo ningún concepto nos vamos a retirar (…) y las otras la Gendarmería y Fuerza Tamaulipas tengo entendido que se van a firmar los convenios”, dijo.

“Pero por lo pronto, no se retira nadie y nosotros estamos permanentemente”.

MAPEO, MAS INTELIGENCIA Y MAS DENUNCIA

El responsable y coordinador de todas las fuerzas federales en los municipios de la zona costa del Estado Tamaulipas, que coordina el personal de la Secretaría de la Defensa, Marina, policía Federal, Gendarmería, Fuerza Tamaulipas, policía antisecuestros, la procuraduría General de la República y Procuraduría General del Estado, señaló que buscan aplicar más inteligencia contra la delincuencia.

Entrevistado en los festejos de la patria en esta capital, el Vice Almirante afirmó que buscan “más coordinación y más inteligencia” contra la delincuencia.

“Y la otra la cooperación de la ciudadanía para que denuncie” en base a lo cual realizan un “mapeo” de los delitos, sobretodo de los del fuero común que son los que en este momento están afectando más principalmente a la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira.

“Lo que no se reporta no se investiga y lo que no se investiga no se resuelve”, dijo.

Reiteró que la instrucción precisa a los elementos de las fuerzas federales es combatir el delito con restricto apego a los derechos humanos.