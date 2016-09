SEÑAL POLITICA POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA -COMISION ANTICORRUPCION DEL PAN EN ACCION

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

MARIANO LARA, diputado federal por el partido nueva alianza, señaló que es prioritaria la correcta ejecución del gasto público, transparencia en la asignación, uso y destino de los recursos. Por lo anterior, el legislador tamaulipeco ha venido desarrollando una labor plena de los acuerdos y de las iniciativas que se toman en el congreso de la unión, mismas que se encuentran cuidándose plenamente por parte de la bancada del PANAL y además llevando a cabo un programa de gestión social permanente a los representados en cada una de las regiones del país. Fortalecer las instancias de gestión y legislación para mejorar el desarrollo del país es el compromiso como diputado federal que tiene, señaló el tamaulipeco….

JOSE ELIAS LEAL, alcalde de Reynosa, ha venido cayendo por completo al abismo político que lo condujo personajes que le rodearon como VICTOR GARZA en la sedesol y JORGE PEREZ como secretario técnico de no buenos recuerdos, en fin estos sujetos como otro tanto de nombres que podemos señalar le hicieron sentir a JOSE ELIAS LEAL, que las cosas eran sencillas hasta para llegar a la gubernatura del estado, poco a poco fue cambiando la situación que hoy vive el alcalde saliente, ex diputado federal en su juventud y ex funcionario estatal y federal. JOSE ELIAS LEAL, sale sin cumplir compromisos con la comunidad reynosense, además de haber sido el alcalde de la ciudad mas importante del municipio, pasa al olvido político, aún recuerdan cuando lo invitaron de coordinador de campaña en el 2004 para apoyar a EUGENIO HERNANDEZ y a HUMBERTO VALDEZ con malos resultados, ahi reapareció en la escena política, pues antes las cosas eran más fáciles para el PRI….

CON LA LLEGADA a la presidencia de la comisión de infraestructura de la cámara de diputados federales, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, vuelve a respirar con sus posibilidades de aspirar a ser candidato a senador, yendo contra ALEJANDRO GUEVARA COBOS, RAMIRO RAMOS, MARCO ANTONIO BERNAL, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN, entre otros priístas que pudieran estar jugando en la próxima asignación de candidaturas, lo anterior no quiere decir que sean ellos nadamas. Pero bien en cuanto al matamorense BALTAZAR HINOJOSA, se vuelve a trepar a una comisión como presidente y esto sigue dándole luz para buscar un cargo mas dentro de su trayectoria, la verdad es que hay que observar como se vé esto al interior del partido revolucionario institucional. Acaso piensan repetir con BALTAZAR como candidato al gobierno del estado por el PRI en la póxima elección?…. Dicen que hay quien quiso felicitarlo y no les contestó el celular, será que creen andar aún en campaña?…. tal vez algunos intermediarios que no le ayudan al matamorense y que debe revisar eso…. POR CIERTO se quejan también de otro diputado federal que no contesta el teléfono, este se llama EDGARDO MELHEM SALINAS, quien aspira a convertirse en dirigente de su partido, no tiene pena por sus compañeros, pues después de no cumplir a la comunidad de su distrito, pensar en ser dirigente político del PRI es peor aún contar con un sujeto que no atiende y desoye a la ciudadanía….

ASI ES DE QUE UNA LLAMADA por teléfono, pueden cambiar mucho las cosas, sino preguntenle a BALTAZAR HINOJOSA que en campaña no se dignó a hacer lo propio o bien otros sujetos se quisieron colgar un milagrito que no les correspondía…. AHORA CON LA CAIDA DE LUIS VIDEGARAY, dos huerfanos son precisamente BALTAZAR HINOJOSA y EDGARDO MELHEM, quienes no cuentan ya con mas apoyo del D.F. como lo tenían, surgiendo la posibilidad de MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN con el apoyo de OSORIO CHONG…. Asi que hasta los delegados federales que preevieron seguir o al menos los que no estaban con chamba, tenían la esperanza de asumir una posición, pues las cosas también se les complicarán….

LUIS FELIPE BRAVO MENA, presidente de la comisión anticorrupción del Partido Acción Nacional, procedió al abrirle un proceso interno de investigación como militantes del PAN a su compañero de partido y ex gobernador de Sonora, GUILLERMO PADRES al igual que a la ex alcaldesa de Monterrey, Nuevo León, MARGARITA ARELLANES, siendo enfático el político de la vieja guardia, LUIS FELIPE BRAVO para demostrar que en ese partido no se pasan por alto las corruptelas de sus militantes….

EL DR. JOSE BORREGO ALVARADO, jefe de la jurisdicción X de la secretaria de salud del gobierno del estado, estuvo visitando el centro de salud de Rio Bravo y sostuvo un dialogo con los empleados de las diferentes áreas para establecer estrategias que permitan ofrecer una mejor atención a los Pacientes, agradeció el representante del sector salud en Valle hermoso y Rio Bravo, JOSE BORREGO ALVARADO que se tenga el interés y el compromiso de mantener el bienestar de la salud de los riobravenses, pues es un compromiso de la dependencia por instrucciones del DR. NORBERTO TREVIÑO GARCIA MANZO, secretario de salud, de la misma manera estaría visitando otros centros de trabajo del sector salud, tanto del área urbana como del área rural, donde se encuentra personal de la dependencia desempeñando su labor….

NOMBRAN A JUAN MANZUR ARZOLA como nuevo delegado del ISSSTE en Tamaulipas, esto por acuerdo de la junta directiva de la institución, anteriormente fue secretario de salud en el sexenio de HERNANDEZ FLORES, haber con que se encuentra el galeno al frente de esta dependencia que tanto necesita en los municipios y no cuenta con los servicios que deberían tener los derechohabientes….

LAMENTABLE EL DECESO del diputado local neolonés, SERGIO PEREZ este fin de semana en un accidente automovilístico, quien era el presidente de la comisión de desarrollo urbano del congreso del estado de Nuevo León….

